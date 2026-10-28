Шта пише у пријетњи која је стигла у Народну скупштину: Неопходна ликвидација свих крштених

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
У Народну скупштину Републике Српске у сриједу послијеподне стигле су пријетеће поруке у којима се позива на "ликвидацију свих крштених људи".
Порука је насловљена као "захтјев за поступање према крштеном народу", а у њој се муслимани позивају на џихад.
"Поштовани, молим вас да у вези терористичког напада на поштене исповједнике ислама Градске управе Приједор госпођу Павић из Санице, Дамира са Хамбарина, све исповједнике Исламске републике који тешком муком исповиједају, њихову дјецу, вјенчане и невјенчане Исламске вјернике који живе и раде у Градској управи и поштено обављају џихад 24 сата, од стране крштених људи који су уложили гладне године, дијелове тијела, унутрашње органе и тјелесне текућине како би им поставили питање које се тиче прибављања воде и хране за крштење грађана и који су на тај начин угледним исламским принчевима и принцезама нанијели увреду, обавите ликвидацију свих крштених људи у Приједору и обезбиједите нормално исповиједање ислама скупштинских одборника, демократске већине исламске нације, њихових породица и дјеце", стоји у поруци.
Република Српска
Народној скупштини Републике Српске упућене пријетеће поруке
Даље се "моле да обезбиједе што више новца за улагање у џихад и сакаћење крштене дјеце и грађана".
"Молим вас да обезбиједите новац, токсине, алат за сакаћење крштене дјеце и грађана и ако је могуће њихову смрт како би избјегли вирусе у носићима поштених и адекватних муслимана и све потребно за функционисање џихада у Граду Приједору и читавој исламској БиХ те све потребно за функционисање лијепе муслиманке Града Приједора, одјећу, шминку, аутомобиле, накит од вриједности за обучене и све што је потребно за обнажене муслиманке које исповиједају рађање џихада у БиХ, стотине хиљада докумената, личне карте, пасоше, пријатељства у сусједним републикама за раст и развој Исламске Републике, новац за легално пословање, склапање бракова, омогућавање стицања некретнина крштених народа и све даље за потребе функционисање припадника Исламске Републике", пише у пријетњи.
Република Српска
МУП Српске појачао безбједносне мјере након терористичког напада у Београду
"Такође вас молим да охладите мој леш у лудници према Рјешењу госпође Гачић како се провоцирање џихада никада не би поновило и како би омогућили несметано исповиједање ислама у свакој тачки БиХ, живот Исламских вјерника, рађање драге дјеце и обавезе које имају као Исламска нација. Молим вас да прибавите што више новца за потребе вашим Исламским вјерницима с обзиром на трошкове које џихад има као и сви џихад ратници у исламским земљама у окружењу те трошкове свим грађанина који су се придружили џихаду у БиХ", додаје се.
У наставку се понавља се "молба" за прикупљање новца за џихад.
"Такође вас молим за новац за дјецу, дигиталну дјецу, дјецу коју замишљају забуном, миле мајке џихада, награђене очеве џихада, одржавање сјећања на џихад, потребе транспорта, припремања алата за обављање џихад, одјећу и накит за уљепшавање младих дјевојака које његују бригу о џихаду, за раст и развој дјеце џихад, за помоћ за стрес за великог оца џихада, који тешким радом не раде ништа у БиХ а воле БиХ више него џихад" наводи се у мејлу и закључује:
"С обзиром да исламски вјерници обнашају одговорне функције начелника, начелника финансија, начелника здравствених установа, великих привредних друштава као стварни власници БиХ, с обзиром на њихов тежак рад и обавезе, њихове породице које се одричу али морају да одржавају исламским декретом обавезна права надам се да схватате да је неопходна ликвидација свих крштених људи у бошњачким лудницама и затворима и реализација Исламске републике, задовољавање њихових потреба и обезбјеђивања њиховог изражавања и изражавања њихових сарадника који функционишера оператор исламске БиХ".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч7
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч6
Најновије
Најчитаније
16
51
16
50
16
48
16
40
16
34
Тренутно на програму