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Народној скупштини Републике Српске упућене пријетеће поруке

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28.10.2026 14:20

Коментари:

7
Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТV

На адресу писарнице Народне скупштине Републике Српске данас је електронском поштом стигла порука пријетеће садржине, у којој се, позивајући се на џихад, тражи "ликвидација свих крштених људи", као и прикупљање новца и оружја за потребе "Исламске републике".

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Порука садржи и низ других међусобно неповезаних захтјева, а њен аутор се представља као припадник "џихада у БиХ".

Служба Народне скупштине Републике Српске прослиједила је ову поруку надлежним органима Министарства унутрашњих послова на даље поступање.

Полиција РС

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Шта пише у пријетњи која је стигла у Народну скупштину: Неопходна ликвидација свих крштених

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Тагови :

нсрс

пријетња

џихадисти

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (7)

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