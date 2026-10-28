Народној скупштини Републике Српске упућене пријетеће поруке

Аутор:АТВ редакција
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На адресу писарнице Народне скупштине Републике Српске данас је електронском поштом стигла порука пријетеће садржине, у којој се, позивајући се на џихад, тражи "ликвидација свих крштених људи", као и прикупљање новца и оружја за потребе "Исламске републике".
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Порука садржи и низ других међусобно неповезаних захтјева, а њен аутор се представља као припадник "џихада у БиХ".
Служба Народне скупштине Републике Српске прослиједила је ову поруку надлежним органима Министарства унутрашњих послова на даље поступање.
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Шта пише у пријетњи која је стигла у Народну скупштину: Неопходна ликвидација свих крштених
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