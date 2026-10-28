МУП Српске о пријетећим порукама које су стигле у Народну скупштину

Аутор:АТВ редакција
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У Народну скупштину Републике Српске у сриједу послијеподне стигле су пријетеће поруке у којима се позива на "ликвидацију свих крштених људи".
О пријетњама се огласио и МУП Републике Српске.
"Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске поступају по пријави пријетњи екстремистичког садржаја, коју је данас запримила Народна скупштина Републике Српске.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, по чијем налогу је извршен увиђај.
Даље мјере и радње предузимају се под надзором надлежног тужиоца, који још увијек није квалификовао о наведени догађај", наводе из МУП-а.
Подсјећамо, порука је насловљена као "захтјев за поступање према крштеном народу", а у њој се муслимани позивају на џихад.
Република Српска
Шта пише у пријетњи која је стигла у Народну скупштину: Неопходна ликвидација свих крштених
Република Српска
Народној скупштини Републике Српске упућене пријетеће поруке
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