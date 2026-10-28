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МУП Српске о пријетећим порукама које су стигле у Народну скупштину

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28.10.2026 15:23

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У Народну скупштину Републике Српске у сриједу послијеподне стигле су пријетеће поруке у којима се позива на "ликвидацију свих крштених људи".

О пријетњама се огласио и МУП Републике Српске.

"Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске поступају по пријави пријетњи екстремистичког садржаја, коју је данас запримила Народна скупштина Републике Српске.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, по чијем налогу је извршен увиђај.

Даље мјере и радње предузимају се под надзором надлежног тужиоца, који још увијек није квалификовао о наведени догађај", наводе из МУП-а.

Подсјећамо, порука је насловљена као "захтјев за поступање према крштеном народу", а у њој се муслимани позивају на џихад.

Полиција РС

Република Српска

Шта пише у пријетњи која је стигла у Народну скупштину: Неопходна ликвидација свих крштених

НСРС

Република Српска

Народној скупштини Републике Српске упућене пријетеће поруке

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Терористички напад

МУП Републике Српске

Islamistički napad

Коментари (2)

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