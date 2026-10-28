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Додик најавио веће плате просвјетним радницима, тражи повећање и у предшколским установама

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28.10.2026 14:33

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Република Српска не може утицати на глобална економска кретања која су довела до раста цијена, али зато може донијети одлуку да просвјетним радницима на свим нивоима образовања плате буду повећане за 10 одсто од 1. јануара 2027, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Тражим да локалне заједнице нађу начин да у истом износу повећају зараде запосленима у предшколским установама. Они који брину о васпитању и образовању дјеце заслужују да држава брине о њиховом статусу и животним потребама" написао је Додик на Икс-у.

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Тагови :

Милорад Додик

повећање плата

Образовање

Предшколске установе

Плата

просвјетни радници

Коментари (6)

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