Додик најавио веће плате просвјетним радницима, тражи повећање и у предшколским установама

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска не може утицати на глобална економска кретања која су довела до раста цијена, али зато може донијети одлуку да просвјетним радницима на свим нивоима образовања плате буду повећане за 10 одсто од 1. јануара 2027, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Тражим да локалне заједнице нађу начин да у истом износу повећају зараде запосленима у предшколским установама. Они који брину о васпитању и образовању дјеце заслужују да држава брине о њиховом статусу и животним потребама" написао је Додик на Икс-у.
Република Српска не може утицати на глобална економска кретања која су довела до раста цијена, али зато може донијети одлуку да просвјетним радницима на свим нивоима образовања плате буду повећане за 10% од 1. јануара 2027.
Тражим да локалне заједнице нађу начин да у истом износу повећају зараде запосленима у предшколским установама.
Они који брину о васпитању и образовању дjеце заслужују да држава брине о њиховом статусу и животним потребама.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 28, 2026
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