Минић са шефом Мисије ОЕБС-а: Наставак економског развоја Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са Риком Холцаплом, шефом Мисије Европске организације за безбједност и сарадњу.
Током састанка, Холцапл је честитао Минићу на изборној побједи за предсједника Републике Српске и констатовао да је примјена нове изборне технологије пружила додатни легитимитет изборном процесу.
С друге стране, Минић је информисао шефа Мисије ОЕБС-а да ће власт у Републици Српској бити формирана веома брзо, по завршетку процедуре у Централној изборној комисији. Прецизирао је да очекује брзо конституисање Народне скупштине и избор новог сазива Владе, те изразио очекивање да ће и нови састав извршне власти наставити са напорима на даљем економском напретку Републике Српске.
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Такође, истакао је да је, послије одржаних избора, од изузетне важности да се власт на свим нивоима у БиХ формира што је прије могуће, како би се могле посветити рјешавању стварних проблема са којим се суочавају грађани.
Нагласио је да ће, по ступању на функцију предсједника Републике, поред институционалног јачања Српске, бити посвећен и развоју повољног пословног амбијента и потицања даљег економског развоја.
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