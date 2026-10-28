Путин: Нико осим Русије још не гради мале нуклеарне електране

Аутор:АТВ редакција
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Нико осим Русије још увијек не гради мале нуклеарне електране, рекао је руски предсједник Владимир Путин током обиласка изложбе посвећене напредним руским иновацијама у кључним економским и друштвеним секторима.
"Наши конкуренти - ми са њима радимо ван политике су француске, јапанске и америчке компаније. Сви кажу да су спремни да развијају и да развијају мале електране. Али у пракси до сада нико није урадио ништа. Само Русија има активне, изграђене електране које функционишу", рекао је руски лидер.
Напоменуо је да Русија обезбјеђује 23,5 милијарди долара дугорочних кредита за изградњу нуклеарне електране "Ел Даба" у Египту.
"Велике електране су, наравно, прилично скупе. Укупни трошкови египатске електране, на примјер, износе 25 милијарди долара. Од тих 25 милијарди долара, 23,5 милијарди долара су наши дугорочни руски кредити", рекао је Путин, преноси РТ Балкан.
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