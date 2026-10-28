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Путин: Нико осим Русије још не гради мале нуклеарне електране

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28.10.2026 14:31

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Руски предсједник Владимир Путин разговара са вршиоцем дужности гувернера Тверске области Виталијем Корољовим током њиховог састанка у Кремљу у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool AP

Нико осим Русије још увијек не гради мале нуклеарне електране, рекао је руски предсједник Владимир Путин током обиласка изложбе посвећене напредним руским иновацијама у кључним економским и друштвеним секторима.

"Наши конкуренти - ми са њима радимо ван политике су француске, јапанске и америчке компаније. Сви кажу да су спремни да развијају и да развијају мале електране. Али у пракси до сада нико није урадио ништа. Само Русија има активне, изграђене електране које функционишу", рекао је руски лидер.

Напоменуо је да Русија обезбјеђује 23,5 милијарди долара дугорочних кредита за изградњу нуклеарне електране "Ел Даба" у Египту.

"Велике електране су, наравно, прилично скупе. Укупни трошкови египатске електране, на примјер, износе 25 милијарди долара. Од тих 25 милијарди долара, 23,5 милијарди долара су наши дугорочни руски кредити", рекао је Путин, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Русија

економија

Владимир Путин

нуклеарна електрана

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