Logo

Трамп: Болсонаро и његова породица добродошли у САД

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
28.10.2026 14:01

Коментари:

0
Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да су бразилски предсједнички кандидат Флавио Болсонаро и његова породица добродошли у САД након пораза Болсонара на предсједничким изборима у Бразилу.

Он је коментарисао изјаву представника Бијеле куће да ће Стејт департмент издати визе породици Болсонаро, чиме ће им бити дозвољен улазак у САД.

Уништавање Вјечне ватре Сарајево

Хроника

Сарајево: Син након убиства мајке уништавао Вјечну ватру и ходао го по граду

"Одобрићу то. Мислим да су они добри људи. Не бих имао ништа против", рекао је Трамп.

Амерички лидер је нагласио да тренутно не зна гдје се налази Болсонаро и да је чуо гласине да је син бившег предсједника Бразила тренутно у Аргентини.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Доналд Трамп

Флавио Болсонаро

Бразил

Коментари (0)

Прочитајте више

Акција Листа

Хроника

Позната имена ухапшених у акцији ”Листа”

3 ч

0
Терористички напад на амбасаду Израела у Београду.

Србија

Огласио се МСП Израела о терористичком нападу у Београду

3 ч

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са Риком Холцаплом, шефом Мисије Европске организације за безбједност и сарадњу.

Република Српска

Минић са шефом Мисије ОЕБС-а: Наставак економског развоја Српске

3 ч

1
Влада Републике Српске

Република Српска

Усвојен извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација

3 ч

6

Више из рубрике

Службе за хитне интервенције раде на мјесту судара два воза у Урди, у Шпанији, у сриједу, 28. октобра 2026. године.

Свијет

Погинуло најмање 50 особа: Објављени снимци језивог судара возова

4 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.

Свијет

Путин: Мултиполарни свијет заиста постаје стварност

4 ч

0
Мексичка емисија "Ес Шоу" нашла се у центру пажње након што је водитељ Ернесто Чавана шутнуо дрон који је летио у студију, а летелица потом погодила у лице једну од сарадница емисије.

Свијет

Водитељ шутнуо дрон и погодио манекенку у лице

5 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Арапи тврде да их Нетанјаху зове у Владу

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Центар дана, 28.10.2026.

17

09

Влада Српске: ОХР грубо искривљује стварно стање у БиХ

16

51

Познат узрок жељезничке несреће у Шпанији у којој је погинуло више од 60 особа

16

50

Цијене нафте у порасту

16

48

САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима