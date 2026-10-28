Трамп: Болсонаро и његова породица добродошли у САД

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да су бразилски предсједнички кандидат Флавио Болсонаро и његова породица добродошли у САД након пораза Болсонара на предсједничким изборима у Бразилу.
Он је коментарисао изјаву представника Бијеле куће да ће Стејт департмент издати визе породици Болсонаро, чиме ће им бити дозвољен улазак у САД.
Хроника
Сарајево: Син након убиства мајке уништавао Вјечну ватру и ходао го по граду
"Одобрићу то. Мислим да су они добри људи. Не бих имао ништа против", рекао је Трамп.
Амерички лидер је нагласио да тренутно не зна гдје се налази Болсонаро и да је чуо гласине да је син бившег предсједника Бразила тренутно у Аргентини.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Србија
3 ч1
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч6
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму