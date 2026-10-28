Познато кад се отвара стари гранични прелаз у Градишци

Аутор:АТВ редакција
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Стари гранични прелаз у Градишци могао би бити отворен сутра или најкасније у петак, потврђено је за "Независне новине".
Мирослав Јанковић, вршилац дужности директора "Путева Републике Српске", рекао је за "Независне новине" да се приводе крају грађевински радови како би прелаз био спреман за поновно успостављање саобраћаја.
"Завршавамо грађевинске радове како би то било могуће. Али само отварање не проводимо ми, већ Гранична полиција и Управа за индиректно опорезивање. Људи су на терену и ми спроводимо услове да то буде тада. Најава је да ће бити сутра или прекосутра", рекао је Јанковић.
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Из Управе за индиректно опорезивање БиХ за "Независне новине" су казали да је у уторак, 27. октобра, у Градишци одржан састанак свих служби које функционишу на граничном прелазу.
"Закључено је да су Управа за индиректно опорезивање БиХ, у оквиру које се налази царинска служба, као и Гранична полиција БиХ, у потпуности спремне за почетак рада на граничном прелазу Градишка – Стара Градишка", наводе они.
Како су навели, очекује се да надлежно Министарство саобраћаја и веза Републике Српске изда дозволу за поновно успостављање саобраћаја на овој локацији.
Према информацијама којима располаже Управа за индиректно опорезивање БиХ, прелаз би могао бити поново отворен у четвртак или петак.
Наиме, на овом граничном прелазу биће дозвољен међународни промет путника, аутобуса и теретних моторних возила носивости до 20 тона, односно празних камиона.
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Подсјећамо, претходно су асфалтирани надвожњак, оближњи паркинг и приступне цесте, а испитана је и носивост челичног моста и надвожњака. Том приликом констатовано је да је безбједан прелазак возила носивости до 20 тона.
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