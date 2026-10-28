Прњаворски Дом здравља добио нови ултразвучни апарат

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Прњаворски Дом здравља богатији је за нови ултразвучни апарат. Ријеч је о новом савременом апарату на којем ће се моћи вршити све врсте прегледа.
Апарат је набављен средствима амбасаде Пољске у БиХ и градске управе Прњавор.
Нови ултразвучни апарат одликује се високом резолуцијом слике, има добре каракеристике сонде и умногоме ће олакшати рад са пацијентима. Дом здравља Прњавор је и до сада пружао услуге ултразвучних прегледа, али на старом, дотрајалом апарату.
Директор Дома здравља Бојан Суботић истиче да је циљ осавремењавање ове здравствене установе, а сада ће набавком новог апарата моћи да врше све прегледе.
“Од прегледа абдомена, штитне жлијезде, протока крви кроз вене врата, ногу и остало, све то биће лакше сада. Захвалан сам амбасади Пољске у БиХ, али и градској управи Прњавор на донацији”, истакао је директор Дома здравља Прњавор Бојан Суботић.
Пројекат „Унапређење дијагностичких могућности Дома здравља” у Прњавору је суфинансиран од стране амбасаде Пољске у БиХ.
У Дому здравља извршена је примопредаја апарата који је већ у употреби, а ово је још једна потврда добре сарадње Пољске и Прњавора који је познат као Мала Европа и у којем су Пољаци некада живјели у великом броју.
“Надам се да ће ово унаприједити дијагностички капацитети у Прњавору и околини. Желим и да напоменем колико је Прњавор важан за Пољску, хиљаде Пољака живјели су овдје крајем 19. и почетком 20. вијека. Прњавор је такође град побратим пољског града Болеславјеца”, рекао је Марцин Чаплински, отправник послова у Амбасади Пољске у БиХ.
Вриједност ултразвучног апарата је 97.000 КМ, а половину средстава издвојила је и градска управа Прњавор, како би Дом здравља имао савременију опрему која је итетако потребна за пружање здравствених услуга пацијентима.
Ово је још један у низу пројеката који је реализован за потребе Дома здравља, истиче градоначелник Дарко Томаш.
“Прије двије године набавили смо мамограф, ове године и ново возило, ево сада и овај апарат и оно што желим рећи јесте да Град Прњавор заједно са Домом здравља чини одличне ствари за све наше грађане и ми сматрамо да су ово веома важне ствари и важни кораци у циљу превенције здравља, а онда и ако затреба и за потребе лијечења”, истакао је Томаш.
Томаш је изразио захвалност и Игору Кањском, предсједнику Удружења Пољака “Болеславиец” из Прњавора, који је био спона између Амбасаде и Градске управе и помогао да се овај заједнички пројекат реализује.
Октобар је мјесец борбе против рака дојке, а Дом здравља врши и мамографске прегледе од прошле године када је уз помоћ Градске управе набављен савремени медицински апарат –мамограф. Мамограф је оправдао своју улогу, јер је до сада извршено око 650 прегледа, преноси К3.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
23 ч0
Најновије
Најчитаније
16
51
16
50
16
48
16
40
16
34
Тренутно на програму