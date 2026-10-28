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Битно: Бањалучки проблеми

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Извор:

АТВ

28.10.2026 15:01
Битно: Бањалучки проблеми
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о проблемима у Бањалуци.

Дотрајала топловодна мрежа. Хоће ли то значити и скупље гријање?

Несташице воде у приградским насељима, проширење наплате паркинга, саобраћајне гужве и градска задужења.

Ко плаћа цијену неријешених проблема и шта грађане тек чека?

За „Битно” говоре: Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бања Лука, Драган Милановић, одборник ПДП-а у Скупштини града Бања Лука и Игор Мандић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бања Лука.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

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