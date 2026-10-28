Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о проблемима у Бањалуци.
Дотрајала топловодна мрежа. Хоће ли то значити и скупље гријање?
Несташице воде у приградским насељима, проширење наплате паркинга, саобраћајне гужве и градска задужења.
Ко плаћа цијену неријешених проблема и шта грађане тек чека?
За „Битно” говоре: Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бања Лука, Драган Милановић, одборник ПДП-а у Скупштини града Бања Лука и Игор Мандић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бања Лука.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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