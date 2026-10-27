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Битно: Слобода

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Извор:

АТВ

27.10.2026 21:00
Битно: Слобода
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута - Слобода. Говора, између осталог.

За „Битно” говоре новинари Снежана Митровић и Горан Дакић.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Андреа Јаглица.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

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Тагови :

Битно

Андреа Јаглица

АТВ

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