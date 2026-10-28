Упозорење за САД: "Направите залихе већ данас"

Аутор:АТВ редакција
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Бивши замјеник директора ФБИ-ја, Ден Бонгино, позвао је грађане САД да се припреме за потенцијалну кризу и да се опскрбе храном, водом, батеријама и другим основним потрепштинама.
Његово упозорење долази у тренутку када све више европских земаља савјетује грађанима да буду спремни за ванредне ситуације, а Пентагон развија планове за одржавање војних база у функцији чак и ако цивилна инфраструктура откаже.
"Набавите све што вам је потребно данас. Молим вас. Урадите то за своју породицу", рекао је Бонгино у понедјељак, објавио је Дејли мејл.
Препоручио је Американцима да набаве радио-уређаје за хитне случајеве, батерије, храну за хитне случајеве и опрему за сакупљање и филтрирање воде, укључујући таблете за пречишћавање. Нагласио је да припрема не значи ширење панике, већ начин да се породицама олакша суочавање са могућим прекидима у снабдијевању.
"Нема ништа лоше у томе да будете спремни. То није паника", рекао је Бонђино, који је наставио да ради као конзервативни коментатор и подкастер након што је напустио ФБИ.
Бонгиново упозорење услиједило је након што су се појавиле информације о америчком одбрамбеном плану под називом "Тврђава", који има за циљ да омогући оружаним снагама да наставе са радом чак и у случају озбиљних поремећаја цивилне инфраструктуре.
Према писању Дејли мејла, план предвиђа да главне војне базе у континенталном делу САД могу саме да задовољавају основне потребе, укључујући струју, воду, гориво и комуникације, најмање 90 дана.
Међу предвиђеним рјешењима су преносиви нуклеарни реактори, велики батеријски системи и локалне електроенергетске мреже независне од спољашњег снабдијевања. План такође укључује стварање залиха муниције, горива, критичних минерала, електронике, резервних дијелова и медицинског материјала. Цивилне фабрике би требало да буду у могућности да пређу на производњу за потребе одбране, ако је потребно.
"Не желимо да зависимо од стандардне цивилне комуналне инфраструктуре како бисмо осигурали функционисање националне одбране", рекао је портпарол Пентагона Шон Парнел за Фокс њуз.
Бонгино је позвао грађане да слиједе примјер војске и припреме своје домове за могуће поремећаје у снабдијевању. Упозорио је да комшије можда неће имати вишак хране и других потрепштина за дијељење.
Упозорења САД долазе у тренутку када неколико европских земаља савјетује грађанима да држе основне залихе код куће у случају кризе. Међу њима су Уједињено Краљевство, Шведска, Њемачка, Ирска, Холандија и Француска. Британска влада је 22. октобра покренула кампању "Будите спремни", подстичући домаћинства да направе залихе за неколико дана у случају да екстремни временски услови, сајбер напади или други поремећаји привремено наруше функционисање основних услуга.
Шведске смјернице иду корак даље: грађани би требало да буду у стању да се самостално брину о себи најмање седам дана у случају кризе или рата.
"Ситуација у свијету се драстично погоршала посљедњих година. У нашој близини је рат. Екстремни временски догађаји су све чешћи. Терористичке пријетње, сајбер напади и кампање дезинформација користе се да нас ослабе и утичу на нас", наводи се у шведским смјерницама, према писању Дејли мејла.
Ни поменуте европске препоруке нити Бонгиново упозорење, како је објавио британски лист, не указују на конкретну пријетњу која би одмах захтијевала складиштење залиха. Ријеч је о припреми за разне могуће ванредне ситуације.
Сличне препоруке су објављене и у Јапану. Према писању Дејли мејла, јапанске власти планирају да 2. новембра позову сва домаћинства да обезбиједе најмање тродневну залиху хране, воде и хигијенских потрепштина, како би могла самостално да функционишу одмах након велике природне катастрофе, попут јаког земљотреса или вулканске ерупције.
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