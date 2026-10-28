Драма у КПЗ Бијељина: Вишеструки силоватељ се покушао убити у притворској ћелији

Аутор:АТВ редакција
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У Казнено- поправном заводу Бијељина спријечена је трагедија.
Како је потврђено Српскаинфо, притвореник је јутрос покушао да изврши самоубиство.
У КПЗ Бијељина су потврдили да се случај догодио у просторијама новоизграђене притворске јединице.
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"Након што су дежурни припадници службе обезбјеђења уочили намјеру притвореника, реаговали су у секунди, пружили му прву помоћ и хитно организовали санитетски превоз. Лице Р.Б. је хоспитализовано у локалној здравственој установи са повредама опасним по живот и налази се под сталним љекарским надзором", наводе из КПЗ Бијељина.
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Према незваничним информацијама Р.Б. се покушао објесити.
Обављен је увиђај, а радници КПЗ Бијељина наставили су даљи рад у нормалном режиму уз поштовање свих безбједносних стандарда.
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