Logo

Три поморска дрона погодила грчки брод у Црном мору, посада евакуисана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
28.10.2026 17:13

Коментари:

0
Три поморска дрона погодила грчки брод у Црном мору, посада евакуисана
Фото: Tanjug / AP / Michael Shtekel

Грчки контејнерски брод који плови под заставом Либерије нападнут је данас у Црном мору, у искључивом економском појасу Бугарске, потврдио је бугарски министар одбране Димитар Стојанов.

Према његовим ријечима, брод су погодила три поморска дрона на удаљености од око 21 миље југоисточно од рта Шабла.

Након напада организована је акција спасавања, а посада је успјешно евакуисана са оштећеног пловила.

Брод је саобраћао из израелске луке Хаифа према Констанци у Румунији, а бугарски медији преносе да је на мјесто инцидента упућен танкер како би пружио помоћ оштећеном пловилу.

За сада није познато ко стоји иза напада, а грчка компанија Контшипс менаџмент (Contships Management), која управља бродом, није одмах одговорила на упите медија.

Ово је само један у низу напада на трговачке бродове у западном дијелу Црног мора током посљедњих неколико седмица.

У том периоду нападнуто је најмање шест пловила, док је, према досадашњим процјенама, погинуло више од 20 помораца различитих националности.

Украјинске власти за нападе оптужују Русију, док је бугарски премијер Румен Радев раније изјавио да овакви инциденти иду у прилог Москви.

С друге стране, Русија негира било какву умијешаност у нападе на трговачке бродове.

Због учесталих напада и погоршања безбједносне ситуације у Црном мору, Бугарска је затражила додатну помоћ савезника из НАТО-а како би се обезбиједила заштита поморских путева.

Напади су изазвали забринутост због могућности да се посљедице рата у Украјини додатно прошире на међународну пловидбу у Црном мору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црно море

Напад

бродови

Коментари (0)

Више из рубрике

Познат узрок жељезничке несреће у Шпанији у којој је погинуло више од 60 особа

Свијет

Познат узрок жељезничке несреће у Шпанији у којој је погинуло више од 60 особа

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп напушта предизборни скуп у Ф&М Банк Арени, у суботу, 10. октобра 2026. године, у Кларксвилу, Тенеси.

Свијет

САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји

4 ч

0
Делегација Српске у Израелу

Свијет

Додик честитао Нетанјахуу: Српска стоји уз Израел, данас, сутра и увијек

4 ч

5
Њујорк Америка град свјетлости Тајм сквер

Свијет

Упозорење за САД: "Направите залихе већ данас"

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

09

УЖИВО: Битно, 28.10.2026.

20

58

Кристијано Роналдо је најбоља Златна лопта свих времена!

20

40

Ухапшен директор Гимназије у Новом Саду Радивоје П. Стојковић

20

39

Мићин за АТВ: Сваки терористички напад је напад на државу

20

35

ФИБА Лига шампиона: Важна побједа кошаркаша Игокее у походу на топ 16

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима