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САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји

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28.10.2026 16:48

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Предсједник Доналд Трамп напушта предизборни скуп у Ф&М Банк Арени, у суботу, 10. октобра 2026. године, у Кларксвилу, Тенеси.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Сједињене Америчке Државе увеле су нове санкције против Сјеверне Кореје, којима је обухваћено десет особа и једна компанија, саопштило је америчко Министарство финансија.

На листи санкционисаних нашла се компанија Ферст фајненшел енд техникал девелопмент центар (First Financial and Technical Development Center), с којом је повезано шест особа обухваћених новим мјерама.

Међу њима су и двојица држављана Русије, док су преостале особе којима су уведене санкције држављани Сјеверне Кореје, преноси Ројтерс.

Одлука Вашингтона долази у тренутку када администрација америчког предсједника Доналда Трампа настоји да поново успостави преговоре с Пјонгјангом.

Ипак, сјевернокорејске власти за сада не показују спремност да разговарају о ограничењима свог нуклеарног програма.

Трамп је раније овог мјесеца умањио значај могућности одржавања новог самита са сјевернокорејским лидером Ким Џонг Уном, који је, према ранијим наводима, био планиран за сљедећи мјесец у Кини.

Амерички предсједник је током свог првог мандата два пута разговарао с Кимом, 2018. и 2019. године, чиме је постао први предсједник САД који се састао са сјевернокорејским лидером.

Међутим, ти сусрети нису резултирали споразумом, јер је Вашингтон као услов за наставак преговора захтијевао потпуно одустајање Пјонгјанга од нуклеарног оружја.

Иако је Трамп у више наврата Сјеверну Кореју називао „нуклеарном силом“, званична политика његове администрације остала је непромијењена.

САД и даље инсистирају на денуклеаризацији Сјеверне Кореје и не признају је званично као државу која посједује нуклеарно оружје.

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Тагови :

Доналд Трамп

Сјеверна Кореја

санкције

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