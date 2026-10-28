Испливали детаљи тестамента Маринка Роквића: Ево коме је све оставио

Аутор:АТВ редакција
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Легендарни пјевач Маринко Роквић умро је 6. новембра 2021. године, оставивши иза себе тројицу синова — Николу, Марка и Дарија, којег је добио у ванбрачној заједници. Како би материјално обезбиједио синове и сачувао породичну хармонију, Маринко није желио да остави писмени тестамент, већ је цјелокупну имовину, финансије и некретнине расподијелио на равне части још за живота.
Било му је изузетно важно да нико не буде оштећен, али и да Никола и Марко однегују близак однос са Даријом, који живи у Канади. О његовом правичном ставу и посвећености породици свједочила је пјевачица блиска породици Роквић:
„Маринко је с једне стране био велики враголан, а с друге велики господин, али породица му је била на првом мјесту. Синове никад није раздвајао. Сву тројицу је неизмјерно волио”.
Свјестан опасности и напредовања болести, певач је са дјецом отворено разговарао како би сви договором били задовољни и како иза њега не би остале размирице. Саговорница је том приликом истакла:
„Пружио им је све што је могао, а оно што је стекао током живота и богате каријере подијелио је на равне части. Ниједан син није закинут, што би се рекло, ни за љубав, пажњу, а ни за некретнине и финансије које је оставио иза себе. Он је био свјестан да је болест опасна и да узима маха, па је с дјецом отворено разговарао о свему и уз договор су расподијелили да сви у породици буду задовољни. Није желио да оде а да за собом остави синове који ће да се свађају око имовине. Видјели сте да је како доликује испраћен на вјечни починак, вјерујте, то је и заслужио”.
Иако нису одрастали заједно, Дарио је са браћом по оцу изградио близак и пријатељски однос, а за то је посебну захвалност истакао према Славици Роквић. Присјећајући се првог сусрета са оцем, Дарио је изјавио:
„Мама ми је рекла да идемо да упознам оца. Био сам узбуђен, било је лијепо. Када смо се угледали, он ме је загрлио и пољубио. Сљедећи пут смо се видели у Београду, када сам имао девет година, тада сам се већ мало опустио”.
(Курир)
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