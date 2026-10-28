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Европа шаље стручњаке у Африку, ебола измиче контроли?

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28.10.2026 18:03

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Здравствени радник улази у центар за лијечење пацијената обољелих од еболе у Бенију, у провинцији Сјеверни Киву, на истоку Конга, у суботу, 26. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Sebastien Kitsa Musayi

Европски центар за превенцију и контролу болести (ЕЦДЦ) упутио је тим стручњака у Нигерију након што су у тој земљи и Кенији потврђени нови случајеви еболе.

Европска агенција настоји да помогне афричким земљама у сузбијању ширења вируса, који је до сада у Демократској Републици Конго заразио више од 10.000 људи.

Епидемија се проширила изван Конга, а Нигерија је постала четврта афричка држава у којој је потврђено присуство вируса.

Тим који је упућен у Нигерију предводи виши стручњак ЕЦДЦ-а за праћење епидемија, а његов главни задатак је пружање савјетодавне и техничке помоћи делегацији Европске уније у Абуџи.

Европски стручњаци понудили су помоћ и нигеријским властима у надзору болести, праћењу контаката заражених особа, спречавању ширења инфекције и припреми мјера за борбу против епидемије.

Највећа епидемија еболе у Конгу

Епидемија је почела у мају ове године у Демократској Републици Конго, након чега су случајеви заразе забиљежени и у Кенији, Уганди и Нигерији.

Како преноси Јуроњуз (Euronews), ријеч је о највећој епидемији еболе с којом се Конго до сада суочио.

Кенија је 6. октобра потврдила први случај еболе у својој историји, а до понедјељка је још осам особа које су биле у контакту са зараженима развило симптоме болести. Лабораторијским анализама потврђено је да су и оне заражене вирусом.

Све особе код којих је потврђена инфекција пребачене су у центар за лијечење еболе у Најробију.

Истовремено је још 20 особа које су биле у контакту са зараженима пуштено из карантина, саопштиле су Уједињене нације.

Европски стручњаци већ мјесецима помажу афричким земљама

ЕЦДЦ је од почетка епидемије у више наврата упућивао стручњаке у афричке земље.

Први тимови послати су у мају како би пружили подршку Афричком центру за контролу и превенцију болести, док су у јуну стручњаци упућени и у Јужни Судан.

Европска агенција предводила је и мисију током које су провјераване здравствене контроле путника на аеродромима у Демократској Републици Конго и Уганди.

Упркос ширењу епидемије на више афричких земаља, из ЕЦДЦ-а поручују да је ризик од заразе за становништво Европе веома низак.

Према најновијој процјени ове агенције, низак је и ризик за европске грађане који бораве у погођеним подручјима Кеније и Нигерије или планирају путовање у те дијелове Африке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ебола вирус

Конго

Нигерија

Европска унија

Африка

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