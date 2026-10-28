Хуманост на дјелу: Радници ХЕ на Дрини годишње обезбједе око 250 доза крви

Аутор:АТВ редакција
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Вођени хуманошћу и жељом да помогну онима којима је помоћ најпотребнија, радници Хидроелектране Вишеград не доприносе само енергетској стабилности, већ дуги низ година добровољно дарују крв.
Актив добровољних давалаца крви броји око 120 чланова, а ради при синдикалној организацији Хидроелектране на Дрини.
"У току године од наших давалаца из предузећа актив обезбиједи око 250 доза крви, а ако се узме у обзир и одлична сарадња са другим друштвима и активима широм Републике Српске, Србије и Црне Горе, та бројка прелази 300 доза ове драгоцјене течности", каже Мирослав Маријановић, предсједник ДДК ХЕ Вишеград.
Добровољни давалац крви може бити свака здрава особа, мушког или женског пола, старости између 18 и 65 година. Мушкарци могу дати крв свака три мјесеца, а жене свака четири мјесеца.
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