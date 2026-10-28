Савјет безбједности УН: У петак полугодишња дебата о БиХ, Влада Српске усвојила извјештај

Аутор:Марко Гаврић
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Влада Републике Српске усвојила је 36. извјештај Савјету безбједности Уједињених нација. У извјештају се истиче неопходност враћања демократије, суверенитета и владавине права у БиХ након периода у којем су страни високи представници, уз флагрантно кршење демократског Устава БиХ и међународног права, управљали земљом личним одлукама, без икакве надлежности.
Савјет безбједности УН ће у петак одржати полугодишњу дебату о БиХ. Свој извјештај је послао и ОХР. Вршилац дужности високог представника Луис Кришок неће присуствовати сједници.
БиХ је постала примјер неуспјелог експеримента изградње државе који су спроводиле стране дипломате својим упорним уплитањем, уз слабо познавање културе и историје овог региона и без икаквог разумијевања или уважавања Устава БиХ, усаглашеног у Дејтона, јасно и недвосмислено је поручено у Извјештају Српске Савјету безбједности УН-а.
"У наставку праксе противправног поступања и дестабилизујућег уплитања, Канцеларија високог представника (ОХР), продужава са својим деструктивним дјеловањем и подношењем типских извјештаја у којима се грубо искривљује стварно стање у БиХ и погрешно приказују узроци њене дисфункционалности. То и не чуди, будући да је управо ОХР одувијек био главни узрок те дисфункционалности, а никада извор рјешења", наводи се у Извјештају Владе Српске.
Њихов интервенционизам, додаје се, нарушио је владавину права на свим нивоима друштва, озбиљно нарушио уставни поредак БиХ и продубио неповјерење међу народима. Скренута је пажња и на бошњачке политичке странке и њихове међународне савезнике, који се залажу за укидање пажљиво конципираног уставног поретка.
У Извјештају ОХР-а који је достављен Савјету безбједности УН-а главни кривац је управо Српска. Институционалне препреке и запаљива политичка реторика која долази углавном из Републике Српске слабе државне институције и воде де факто одвајању ентитета од БиХ, наводи се између осталог у 70 извјештају ОХР-а. Из Републике Српске стижу поруке да је извјештај ОХР-а подмукао, селективан и оптужујући. Пун је нетачних информација и политичких конструкција усмјерених против Републике Српске. Извјештајем је осим БиХ понижен и Савјет безбједности.
""Овај извјештај је доказ зашто ОХР треба да буде укинут и зашто не треба да постоји, он је селективан, оптужујући, он остаје на глупом приступу који говори само о томе да је за све крив неки руски утицај. ОХР који је направио много зла у БиХ, мислим да су себи задали аутогол јер је извјештај иритирајући и за Русију и за Америку и за све друге земље које објективно желе да посматрају односе у БиХ", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Обнављање мандата мисије ЕУФОР АЛТЕА остало је питање око којег постоји сагласност. Нацрт резолуције постоји, он је идентичан тексту резолуције од прошле године, кажу из Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
"Упознати смо са текстом "Security Council" о евентуалној ревизији ОХР-а, на том фону ће се вјероватно у догледно вријеме разговарати јер и Вашингтон и Брисел, кључне земље ЕУ траже начин како да затворе мисију ОХР-а у БиХ која се налази у Сарајеву", каже Ана Тришић Бабић, директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
Међу међународним актерима постоји консензус о потреби затварања Канцеларије високог представника, али и даље нема сагласности о роковима.
"Европска унија за сада мисли да сада није корисно да се говори о роковима и они траже да не буде рок него да се каже да је циљ евентуално да се испуне 5+2 услови и да се након тога затвори канцеларија", каже Обрад Кесић, амбасадор и шеф мисије БиХ при ЕУ.
Опстанак ОХР-а апсолутно је неспојив са будућношћу БиХ. Ова институција дестабилизује Дејтонски поредак, а будући разговори морају бити усмјерени на њено гашење и затварање, порука је правника.
"Оно што није дио Дејтонског пакета јесте оно што су они претходних година радили, а то је наметали законе, доносили квази судске акте и то је све за шта они нису имали надлежност, тако да потпуно треба негирати то антидејтонско наслијеђе, а треба констатовати да су Дејтонска овлашћења ОХР-а испуњена и ту канцеларију што прије затворити", каже Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.
"На основу политичке, економске, безбједносне и сваке друге провјере БиХ нема никакву потребу за високим представником нити има било какву потребу за међународном супервизијом те је ово прилика да се исти формално одстрани из БиХ те да се изврши потпуна реституција суверенитета", каже Дамир Сакић, правник.
Савјет безбједности би могао предложити и независну стратешку ревизију ОХР-а, која би обухватила и напредак ка испуњавању циљева и услова „5+2“, наводи се у анализи организације Security council report.
"Једна од опција била би и да Савјет безбједности усвоји изјаву којом се Управни одбор Савјета за спровођење мира подстиче да оконча процес именовања насљедника, уз поновну потврду услова утврђених у оквиру „агенде 5+2” за затварање OHR-а", наводи се у Security council report.
Савјет безбједности УН треба да пружи пуну подршку поништавању свих противправних аката високих представника. Тиме би се створили услови да се домаће институције БиХ посвете рјешавању проблема у земљи. Све што је Република Српска икада тражила јесте да се Устав БиХ, потписан у Дејтону поштује како у самој БиХ, тако и на међународном плану, порука је из Републике Српске.
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