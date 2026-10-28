Гогановић потврдио за АТВ: Извјештај о нестанку горива је званичан документ ОС БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић потврдио је за АТВ да је извјештај о мањку више од 226.000 литара дизел горива у војном складишту „Стојковићи“ код Новог Травника званичан документ Оружаних снага БиХ.
„За додатна питања обратите се министру одбране Зукану Хелезу, који је више пута јавно наглашавао да се замјеници министра ништа не питају и да ни о чему не одлучују. Ако је тако, онда је јасно и питање одговорности“, изјавио је Гогановић.
Гогановић је нагласио да очекује хитну реакцију надлежних институција.
„Очекујем да Тужилаштво БиХ и друге надлежне институције утврде све околности овог случаја, евентуалну кривичну одговорност и одговорне појединце. Ријеч је о озбиљном скандалу у систему одбране који не смије остати без институционалног одговора“, поручио је Гогановић.
Подсјећамо, Комисија Министарства одбране БиХ потврдила је да је из складишта „Стојковићи“ у Новом Травнику нестало више горива него што се првобитно претпостављало.
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Потврђено писање АТВ-а: Нестало 226.000 литара горива из складишта ОС БиХ
Комисија је у извјештају, који је АТВ имао на увид, навела да се у књигама водило 364.469 литара дизела Д5, док је стварним стањем утврђено да је у складишту пронађено 144.574 литра. Такође, на стању се водило 7.024 литра дизел-горива Д4, али у складишту није пронађен ниједан литар.
Укупан мањак, према извјештају комисије, прелази 226.000 литара. Иако се раније претпостављало да би могло недостајати око 150 тона горива, утврђена количина знатно је већа, с обзиром на то да 226.000 литара дизела тежи приближно 190 тона.
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