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Цијене нафте у порасту

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28.10.2026 16:50

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Цијене нафте у порасту
Фото: Танјуг/АП

Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у порасту пошто се, према појединим извјештајима, Америка припрема да, након избора за Конгрес, обнови нападе на Иран, пишу амерички медији.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" већа за 1,7 одсто и сада је 115,86 долара по барелу.

У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте порасла за 2,7 одсто и иноси 102,57 долара по барелу.

Извори америчког "Волстрит журнала" рекли су да је Вашингтон поручио неколицини држава у Персијском заливу да буду спремни за кратку, али интензивну војну кампању након избора за Конгрес.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће сукоб са Ираном бити окончан под његовим условима и инсистира на томе да Техеран мора бити онемогућен да дође у посјед нуклеарног оружја.

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Тагови :

Лондон

Нафта

цијена

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