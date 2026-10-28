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Радници ХЕ на Дрини већ дуги низ година добровољно дарују крв

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28.10.2026 17:35

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Радници ХЕ на Дрини већ дуги низ година добровољно дарују крв
Фото: ATV

Вођени хуманошћу и жељом да помогну онима којима је помоћ најпотребнија, радници Хидроелектране Вишеград не доприносе само енергетској стабилности, већ дуги низ година добровољно дарују крв. Подршку овом хуманом гесту несебично пружа и руководство овог предузећа.

"Они су и те како видљиви, и те како активни , раде један од најплеменитијих послова, помажу оним најугроженијим, имају пуну подршку управе предузећа и сигуран сам да су и они задовољни какав однос и какав третман имају од нас", каже Недељко Перишић, директор "ХЕ на Дрини" Вишеград.

Актив добровољних давалаца крви броји око 120 чланова, а ради при синдикалној организацији Хидроелектране на Дрини.

"У току године од наших давалаца из предузећа актив обезбиједи око 250 доза крви, а ако се узме у обзир и одлична сарадња са другим друштвима и активима широм Републике Српске, Србије и Црне Горе, та бројка прелази 300 доза ове драгоцјене течности", каже Мирослав Маријановић, предсједник ДДК ХЕ Вишеград.

Хуманост коју показују годинама наставиће да буде дио њихове традиције и заједништва.

"До сад сам даривао око десет пута крв, то је велика част и задовољство, јер тако мало нашег времена некоме може много значити", каже Ненад Росић, добровољни давалац крви.

Добровољни давалац крви може бити свака здрава особа, мушког или женског пола, старости између 18 и 65 година. Мушкарци могу дати крв свака три мјесеца, а жене свака четири мјесеца.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Недељко Перишић

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