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Болница ''Србија'': Подршка женама обољелим од рака дојке

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28.10.2026 13:41

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Зграда болнице Србија у Источном Сарајеву.
Фото: Facebook/Screenshot

Представници Болнице "Србија" и Средњошколског центра "Источна Илиџа" обиљежили су мјесец борбе против рака дојке и фотографисањем са ружичастим тракама - симболом борбе против те болести послали поруку солидарности и подршке обољелим женама.

Циљ ове двије установе, у сарадњи са школском секцијом "Медикон", је подизање свијести о значају превенције, редовних прегледа и подршке обољелима.

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"Важно је пружити подршку обољелим женама током лијечења, али и онима које су већ прошле кроз ову животну борбу", саопштено је из Болнице "Србија".

Рак дојке је један од најчешћих малигних тумора код жена, а рано откривање болести значајно повећава могућност успјешног лијечења.

У превенцији су важни редовни прегледи, самопреглед дојки, као и ултразвучни и мамографски прегледи у складу са препорукама љекара.

Међу факторима ризика за настанак рака дојке су старосна доб, генетска предиспозиција, породична и лична историја болести, изложеност зрачењу, дуготрајна хормонска терапија, конзумирање алкохола, пушење и недовољна физичка активност.

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Октобар се широм свијета обиљежава као мјесец борбе против рака дојке, са циљем информисања јавности о значају раног откривања болести и пружања подршке обољелима.

(Срна)

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Тагови :

Болница Србија

рак дојке

канцер

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