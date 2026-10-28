Болница ''Србија'': Подршка женама обољелим од рака дојке

Аутор:АТВ редакција
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Представници Болнице "Србија" и Средњошколског центра "Источна Илиџа" обиљежили су мјесец борбе против рака дојке и фотографисањем са ружичастим тракама - симболом борбе против те болести послали поруку солидарности и подршке обољелим женама.
Циљ ове двије установе, у сарадњи са школском секцијом "Медикон", је подизање свијести о значају превенције, редовних прегледа и подршке обољелима.
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"Важно је пружити подршку обољелим женама током лијечења, али и онима које су већ прошле кроз ову животну борбу", саопштено је из Болнице "Србија".
Рак дојке је један од најчешћих малигних тумора код жена, а рано откривање болести значајно повећава могућност успјешног лијечења.
У превенцији су важни редовни прегледи, самопреглед дојки, као и ултразвучни и мамографски прегледи у складу са препорукама љекара.
Међу факторима ризика за настанак рака дојке су старосна доб, генетска предиспозиција, породична и лична историја болести, изложеност зрачењу, дуготрајна хормонска терапија, конзумирање алкохола, пушење и недовољна физичка активност.
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Октобар се широм свијета обиљежава као мјесец борбе против рака дојке, са циљем информисања јавности о значају раног откривања болести и пружања подршке обољелима.
(Срна)
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