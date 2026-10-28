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Хитно повлачење са тржишта: Ако сте купили ово, одмах вратите

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28.10.2026 13:28

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Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче о опозиву производа: Дагња цијела кувана, замрзнути производ од 1 кг, производна серија (ЛОТ) ЦО1269-338, ЕАН бројеви 7804677410079 и 8718969326797, датум замрзавања 08.06.2026, најбоље употријебити до (ББД) 08.06.2028.

Како се наводи у обавјештењу на страници пословног субјекта МЕТРО Кеш енд Кери Хрватска, разлог за опозив производа јесте утврђена изложеност дагњи јонизујућем зрачењу, које се може користити за стерилизацију производа, али такав поступак није дозвољен за овај производ намијењен конзумацији у Европској унији.

Овај опозив производа у складу је са нашим пословним принципом према ком су здравље и добробит купаца један од главних приоритета компаније МЕТРО. Уколико сте купили наведени производ, молимо Вас да га не користите и не конзумирате, већ да га вратите у МЕТРО центар гдје је производ и купљен, поручују из ове компаније.

Проблем јонизујућег зрачења

Према регулативи Европске уније (Директиве 1999/2/ЕЗ и 1999/3/ЕЗ), примјена јонизујућег зрачења за стерилизацију морских плодова није дозвољена, а спорни производ није у складу ни са општим Законом о храни (Уредба ЕЗ бр. 178/2002).

Иако Свјетска здравствена организација (СЗО) и Европска агенција за безбједност хране (ЕФСА) наводе да сам третман не чини храну радиоактивном, прописи изричито забрањују да се зрачење користи као замјена за хигијенске пропусте, јер оно може маскирати микробиолошку неисправност, прикрити лош квалитет сировине и довести до деградације хранљивих материја.

Овим поводом, новинари су послали упит централи ове компаније у Србији. Из МЕТРО Кеш енд Кери Србија поручили су сљедеће:

Овим путем желимо да вас обавијестимо да МЕТРО Кеш енд Кери Србија у својој понуди нема производ са наведеним ЛОТ-ом.

Подаци о производу:

  • Земља поријекла: Чиле
  • Ставља на тржиште: МЕТРО Кеш енд Кери, Јанкомир 31, 10090 Загреб, Хрватска

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Повлачење са тржишта

тржиште

економија

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