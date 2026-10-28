Мијењао прозор на кући из 1921. године, па открио право богатство

Аутор:АТВ редакција
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Дански столар пронашао је у зиду виле из 1921. године скривену кутију са златним накитом вриједним више од 44.000 евра из доба Другог свјетског рата.
Процјена је показала да драгоцјености вриједе више од 44.000 евра, а власници су проналазак пријавили полицији и стручњацима ради утврђивања историјског значаја.
Рутински радни дан за столара из данског места Гиве претворио се у праву малу историјску авантуру. Током обнове виле подигнуте 1921. године, мајстор је иза оронулог прозора наишао на запечаћену металну кутију. Овај неочекивани проналазак покренуо је талас питања међу садашњим власницима, који сада настоје да открију ко је сакрио драгоцјености међу зидове и из ког разлога.
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Столар Мадс Кјер добио је задатак да замијени дотрајали прозор на вијековима старој грађевини. Дрвена грађа била је исушена, фарба се увелико крунила, а цијели оквир свједочио је о деценијама пропадања. У тренутку када је пажљиво уклањао посљедњи дио дрвене конструкције, примјетио је шупљину, а потом је сјечиво његовог алата ударило о метал. Из међупростора је изронила зарђала лимена кутија са очуваним печатом.
"Не можете а да не осјетите како вам срце брже куца када пронађете нешто што толико година није угледало свјетлост дана. Оставио сам алат по страни и почео да радим веома пажљиво. Имао сам осјећај као да отварам стари дневник", испричао је Мадс Кјер.
Унутрашњост кутије крила је пресавијену тканину која је временом пожутила, а испод ње лежала је изненађујуће добро очувана колекција златног накита.
Међу пронађеним комадима налазило се неколико сведених прстенова од 14-каратног и 18-каратног злата, брош са флоралним мотивима дивљег растиња, огрлица с овалним привеском, минђуше са видљивим траговима ношења и елегантна мушка игла за ревер једноставних линија. Уз драгоцјености је стајао и комадић хартије са једва примјетним записом имена и године, али је зуб времена скоро потпуно избрисао мастило, онемогућивши лако читање.
"Ријетко се проналази нешто толико лично, а да вам истовремено готово ништа не говори о својој причи. Нисам могла да се не запитам ко је посљедња особа која је додирнула ово мало благо", изјавила је власница куће Лене Холм.
Објекат потиче из 1921. године и током протеклог века више пута је мијењао власнике. Актуелни станари сматрају да је накит склоњен у склониште у неком кризном раздобљу, вјероватно током економске кризе тридесетих година или у данима нацистичке окупације у Другом свјетском рату, када су мјештани масовно склањали вредне предмете на сигурно.
Дизајн предмета јасно упућује на прве деценије 20. вијека, одликујући се препознатљивим скандинавским минимализмом уз умјерене детаље преузете из природе. Чистоћа израде и одабрани облици показују да је некадашњи власник цијенио трајност и квалитет изнад раскоши.
"Мали детаљи су оно што вас фасцинира. Једна огреботина овдје, неки траг тамо. Готово можете да замислите руке особе која је сакрила све ове ствари", рекао је Мадс Кјер.
Пошто се први талас узбуђења стишао, домаћини су покренули званичне кораке како би поступили у складу са законом. Пријавили су проналазак локалној полицији, а процјенитељ из Вајлеа установио је да тржишна вриједност злата премашује 330.000 данских круна, односно више од 44.000 евра.
Поред тога, породица је ступила у контакт са стручњацима из музеја ради утврђивања евентуалног културно-историјског значаја. Данско законодавство предвиђа посебна правила за предмете од племенитих метала који могу представљати националну баштину. Ако комисија процјени да драгоцјености имају музејску вриједност, оне ће припасти држави, док налазачима следује законска новчана накнада.
"Желимо да поступимо исправно. Овде није ријеч само о материјалној вриједности предмета, већ и о поштовању према стварима које су толико дуго биле скривене у нашој кући", објаснила је Лене Холм.
До окончања стручне процјене, драгоцјености су безбједно одложене у специјални бескиселински папир и склоњене на суво мјесто. Сваки комад је детаљно пописан и фотографисан како би се обезбиједила потпуна документација.
Догађај у Гивеу још једном свједочи о томе шта све могу крити грађевине подигнуте прије читавог вијека. Међу гредама, испод дасака на поду или иза преградних зидова неријетко леже заборављени предмети и личне успомене које осликавају живот некадашњих станара. Мајсторима ово служи као подсјетник на опрез при сваком захвату на историјским објектима, а власницима као путоказ како сачувати дјелиће прошлости.
"Ово искуство за нас је било лекција. Научили смо да треба да застанемо када примјетимо нешто необично и обратимо пажњу на ствари које се можда крију иза зида, испод пода или, као у нашем случају, иза прозорског оквира", изјавио је столар.
Премда материјална процјена привлачи пажњу јавности, суштина овог открића лежи у емотивној и историјској димензији. Накит је провео готово стотину година у тами зида, а идентитет и судбина оних који су га ту оставили у нади да ће га поново видјети и даље остају велика тајна, преносе обсерваторњуз.ро.
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