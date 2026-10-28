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Крвави обрачун: Цjепаницом крвнички ударао мушкарца по глави

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28.10.2026 14:38

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Крвави обрачун: Цjепаницом крвнички ударао мушкарца по глави
Фото: Pixabay

Припадници Министарства унутрашњих послова у Зрењанину, по налогу Вишег јавног тужилаштва у овом граду, ухапсили су Д. С. (44) из околине Житишта, због постојања основа сумње да је извршио кривично дjело убиство у покушају.

Сумња се да је он ноћас, у околини Житишта, цjепаницом више пута ударио мушкарца (34) у главу и тијело.

Тридесетчетворогодишњем мушкарцу су у Ургентном центру зрењанинске болнице констатоване тешке тјелесне повреде, а потом је превезен у Клинички центар у Новом Саду.

Д.С. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину, преноси Информер.

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Подијели:

Тагови :

покушај убиства

Зрењанин

Црна хроника

Насиље

физички напад

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