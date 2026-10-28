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Забрањена пловидба ријеком Савом због граната из Другог свјетског рата

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28.10.2026 14:24

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Ријека Сава
Фото: Pixabay/GoranH

Пловидба Савом код Сремске Раче забрањена је због топовских граната из Другог свјетског рата уочених поред моста.

Шеф Лучке капетаније Сремска Рача Драган Мијаиловић рекао је да је уз стуб моста уочено више предмета за које се сумња да су минско-експлозивна средства, па је хитно уведена забрана пловидбе Савом у дужини од 10 километара.

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Забрањена је пловидба узводно ка Хрватској и БиХ, а Мијаиловић је додао да већ неко вријеме због ниског водостаја није могућа и без забране.

Мијаиловић је навео да су у питању топовске гранате из Другог свјетског рата, које нису испаљене, већ једноставно бачене у Саву.

Он је додао да се гранате једном дијелом налазе на пловном путу и да је забрана уведена да их неки брод случајно не би активирао.

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Мијаловић је најавио да ће тражити да се утврди колико се минско-експлозивних средстава налази и да све буду уколоњене и разминиране.

(Срна)

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Тагови :

Ријека Сава

забрањена пловидба

Сремска Рача

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