Потврђени први случајеви грипа: Вакцинација најефикаснија мјера превенције

Аутор:АТВ редакција
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У Федерацији БиХ су потврђени први случајеви грипа у сезони 2026/2027. У оквиру вирусолошког надзора потврђена су четири узорка позитивна на вирус грипа типа "А" од 19. до 25. октобра, саопштено је из федералног Завода за јавно здравство.
У саопштењу је наведено да је од почетка сезоне појачаног надзора респираторних инфекција у ФБиХ пријављено укупно 1.325 случајева болести сличних грипу, као и да се тренутна активност ове болести процјењује као ниска.
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Вакцинација је најефикаснија мјера превенције грипа, посебно за лица са повећаним ризиком од развоја тежих облика болести и компликација, те запослене.
Завод је спровео поступак јавне набавке и закључио уговоре за набавку вакцина против грипа за сезону 2026/2027. и тренутно се чека испорука, на чију динамику утиче велика потражња на глобалном тржишту.
(Срна)
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