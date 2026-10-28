Гријање на пелет може коштати и преко 4.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Гријање на пелет у сезони 2026/2027. могло би поједина домаћинства у БиХ коштати више од 4.000 КМ, зависно од количине потребног енергента и цијене по којој га набављају.
За породичну кућу од 120 квадратних метара трошкови се значајно разликују, посебно када се упореде добро изоловани објекти и старије куће које током зиме губе више топлоте.
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Према прегледу Федералног министарства трговине од 22. октобра, цијене пелета код произвођача и трговаца знатно се разликују. На подручју Тузланског кантона евидентирана је цијена од 740 КМ за тону пелета класе А2 у Грачаници, док је у Живиницама тона сертификованог пелета класе А1 код једног трговца коштала 826,70 КМ.
У Грачаници је пријављена и цијена од 750 КМ за тону несертификованог пелета, а у Лукавцу 793,30 КМ за тону класе А2. Разлике у цијени зависе од произвођача, трговца, класе и квалитета пелета.
За примјер можемо узети кућу од 120 квадратних метара која током сезоне потроши између три и пет тона пелета. Ријеч је о оквирној рачуници јер стварна потрошња зависи од изолације, временских услова, ефикасности котла и температуре коју укућани одржавају.
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Ако домаћинство током зиме потроши три тоне, при цијени од 750 КМ по тони за пелет ће издвојити 2.250 КМ. Уз цијену од 826,70 КМ, трошак расте на приближно 2.480 КМ.
За четири тоне пелета потребно је издвојити од 3.000 до приближно 3.307 КМ. Домаћинства којима током сезоне треба пет тона морају рачунати на издатак од 3.750 до 4.134 КМ.
Ова рачуница заснована је на двије евидентиране цијене у Тузланском кантону, али се оне односе на различите класе пелета. Наведени износи представљају трошак набавке горива, без евентуалне доставе, одржавања котла и електричне енергије потребне за његов рад.
Двије куће исте квадратуре не морају имати ни приближно једнаку потрошњу. Објекат с квалитетном фасадом, добром столаријом и изолованим кровом може захтијевати знатно мање енергије од старе куће без термоизолације.
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На потрошњу утиче и начин кориштења гријања. Домаћинства која одржавају вишу температуру током цијелог дана или загријавају већи број просторија трошиће више пелета него она која грију мањи простор.
Због тога гријање на пелет за једну породицу може представљати трошак од око 2.500 КМ, док другој за исту сезону може бити потребно више од 4.000 КМ.
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