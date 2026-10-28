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Руси праве флоту плутајућих нуклеарних електрана

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28.10.2026 15:31

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Pоглед на куле електране у силуети наспрам живописног заласка сунца изнад мирног језера.
Фото: Pexels

Руска државна нуклеарна корпорација Росатом почела је реализацију пројекта изградње флоте плутајућих нуклеарних електрана за потребе Русије, изјавио је генерални директор компаније Алексеј Лихачов.

"Сада смо почели реализацију још два пројекта у области плутајућих нуклеарних електрана. Један од њих је стварање енергетске флоте за Руску Федерацију", рекао је Лихачов новинарима на маргинама форума Русија-Африка, преносе РИА Новости.

Други пројекат односи се на споразум о изградњи плутајућих нуклеарних електрана за Индонезију, додао је он.

Када је ријеч о изградњи плутајућих нуклеарних енергетских блокова за пројекте у Русији, Лихачов је рекао да је први од четири таква блока, који се граде у бродоградилишту Балтички завод у Санкт Петербургу, у високој фази готовости.

Та четири блока потребна су за снабдевање електричном енергијом пројекта рударско-прерађивачког комплекса Баимски на Чукотки, навео је Лихачов.

Трећи самит и економски и хуманитарни форум Русија-Африка одржавају се у Москви 28. и 29. октобра.

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Тагови :

нуклеарна електрана

Русија

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