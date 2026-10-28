Потврђено писање АТВ-а: Нестало 226.000 литара горива из складишта ОС БиХ

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Комисија Министарства одбране БиХ потврдила је да је из складишта „Стојковићи“ у Новом Травнику нестало више горива него што се првобитно претпостављало.
Комисија је у извјештају, који је АТВ имао на увид, навела да се у књигама водило 364.469 литара дизела Д5, док је стварним стањем утврђено да је у складишту пронађено 144.574 литра. Такође, на стању се водило 7.024 литра дизел-горива Д4, али у складишту није пронађен ниједан литар.
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Укупан мањак, према извјештају комисије, прелази 226.000 литара. Иако се раније претпостављало да би могло недостајати око 150 тона горива, утврђена количина знатно је већа, с обзиром на то да 226.000 литара дизела тежи приближно 190 тона.
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Ако се узме у обзир просјечна малопродајна цијена дизела од 3,79 КМ по литру, укупна вриједност несталог горива по данашњим цијенама износи око 860.000 КМ.
Скандал који је потресао Оружане снаге БиХ доспио је у јавност 24. септембра, када је АТВ дошао до података о нестанку горива. Данас, мјесец дана касније, познате су размјере крађе.
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Министар одбране БиХ Зукан Хелез до сада није коментарисао случај нестанка горива из складишта Оружаних снага БиХ.
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