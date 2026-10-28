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Кришто: Одлуке у БиХ да доносе институције и представници сва три народа

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28.10.2026 12:59

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Борјана Кришто
Фото: АТВ

Одлуке у БиХ треба да доносе домаће институције и политички представници који долазе из сва три конститутивна народа, изјавила је предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто, поводом извјештају ОХР-а Савјету безбједности УН.

Она је новинарима рекла да је то њен и став ХДЗ БиХ из којег долази.

"Сви који учествују у власти требају преузети одговорност, доносити одлуке на основу Устава, закона, структуре и процедура, јер је то у интересу прије свега БиХ и свих њених народа", поручила је Кришто.

Савјет безбједности УН одржаће полугодишњу дебату о БиХ у петак, 30. октобра.

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Тагови :

Борјана Кришто

ОХР

Савјет министара БиХ

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