Кришто: Одлуке у БиХ да доносе институције и представници сва три народа

Аутор:АТВ редакција
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Одлуке у БиХ треба да доносе домаће институције и политички представници који долазе из сва три конститутивна народа, изјавила је предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто, поводом извјештају ОХР-а Савјету безбједности УН.
Она је новинарима рекла да је то њен и став ХДЗ БиХ из којег долази.
"Сви који учествују у власти требају преузети одговорност, доносити одлуке на основу Устава, закона, структуре и процедура, јер је то у интересу прије свега БиХ и свих њених народа", поручила је Кришто.
Савјет безбједности УН одржаће полугодишњу дебату о БиХ у петак, 30. октобра.
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