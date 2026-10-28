Додик честитао Нетанјахуу: Српска стоји уз Израел, данас, сутра и увијек

Аутор:АТВ редакција
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Пријатељу, Бењамине Нетанјаху, честитам! Ликуд је и овај пут освојио највише мандата и то је резултат који говори више од сваке анкете, сваке кампање и сваког притиска, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик након избора у Израелу.
"Водиш свој народ кроз вријеме када су тјерали цијели свијет да гледа у другу страну и Израелци су ти поново указали повјерење, рекао је предсједник Милорад Додик. Нека те здравље служи и нека ти Бог да снаге за све што је пред тобом", навео је Додик на Иксу.
Додик је честитао и Држави Израел.
"Ови избори су још један доказ нечега што се ријетко виђа - највишег нивоа демократије и то у дијелу свијета гдје је највише оних који демократији не желе добро. Гласали сте мирно, слободно и достојанствено, док су вам над главом стајали терористички напади, ратови на границама и пријетње са свих страна. Мало је народа на свијету који то могу", истакао је Додик.
Пријатељу @netanyahu , честитам! Ликуд је и овај пут освојио највише мандата и то је резултат који говори више од сваке анкете, сваке кампање и сваког притиска. Водиш свој народ кроз вријеме када су тјерали цијели свијет да гледа у другу страну и Израелци су ти поново указали повјерење. Нека те здравље служи и нека ти Бог да снаге за све што је пред тобом.
Честитам и Држави Израел. Ови избори су још један доказ нечега што се ријетко виђа - највишег нивоа демократије и то у дијелу свијета гдје је највише оних који демократији не желе добро. Гласали сте мирно, слободно и достојанствено, док су вам над главом стајали терористички напади, ратови на границама и пријетње са свих страна. Мало је народа на свијету који то могу.
Израел је показао да се слобода не брани само војском и зидовима, него и тиме што народ излази на биралишта онда када му је најтеже. За то имате наше поштовање и нашу трајну подршку.
Република Српска стоји уз Израел. Данас, сутра и увијек.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 28, 2026
Додик је нагласио да је Израел показао да се слобода не брани само војском и зидовима, него и тиме што народ излази на биралишта онда када му је најтеже.
"За то имате наше поштовање и нашу трајну подршку. Република Српска стоји уз Израел. Данас, сутра и увијек", закључио је Додик.
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