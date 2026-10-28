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Додик честитао Нетанјахуу: Српска стоји уз Израел, данас, сутра и увијек

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28.10.2026 16:40

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Делегација Српске у Израелу
Фото: Amos Ben-Gershom (GPO)

Пријатељу, Бењамине Нетанјаху, честитам! Ликуд је и овај пут освојио највише мандата и то је резултат који говори више од сваке анкете, сваке кампање и сваког притиска, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик након избора у Израелу.

"Водиш свој народ кроз вријеме када су тјерали цијели свијет да гледа у другу страну и Израелци су ти поново указали повјерење, рекао је предсједник Милорад Додик. Нека те здравље служи и нека ти Бог да снаге за све што је пред тобом", навео је Додик на Иксу.

Додик је честитао и Држави Израел.

"Ови избори су још један доказ нечега што се ријетко виђа - највишег нивоа демократије и то у дијелу свијета гдје је највише оних који демократији не желе добро. Гласали сте мирно, слободно и достојанствено, док су вам над главом стајали терористички напади, ратови на границама и пријетње са свих страна. Мало је народа на свијету који то могу", истакао је Додик.

Додик је нагласио да је Израел показао да се слобода не брани само војском и зидовима, него и тиме што народ излази на биралишта онда када му је најтеже.

"За то имате наше поштовање и нашу трајну подршку. Република Српска стоји уз Израел. Данас, сутра и увијек", закључио је Додик.

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Тагови :

Израел

Милорад Додик

Бењамин Нетанјаху

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