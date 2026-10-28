Влада Српске: ОХР грубо искривљује стварно стање у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Све стране у БиХ, као и сви међународни актери који дјелују у региону, морају поштовати Дејтонски споразум и радити на поновном успостављању функционалних демократских процеса, пуног суверенитета и владавине права у БиХ, наводи се у 36. извјештају Владе Републике Српске упућеном Савјету безбједности УН.
У извјештају се указује да Канцеларија високог представника /ОХР/ продужава са деструктивним дјеловањем и подношењем типских извјештаја у којима се грубо искривљује стварно стање у БиХ и погрешно приказују узроци њене дисфункционалности.
- То и не чуди, будући да је управо ОХР одувијек био главни узрок те дисфункционалности, а никада извор рјешења. БиХ је постала примјер неуспјелог експеримента изградње државе који су спроводиле стране дипломате својим упорним уплитањем, уз слабо познавање културе и историје овог региона и без икаквог разумијевања или уважавања Устава БиХ, усаглашеног у Дејтону - наводи се у извјештају.
Њихов интервенционизам, додаје се, подрио је владавину права на свим нивоима друштва, озбиљно нарушио уставни поредак БиХ и продубио неповјерење међу народима.
- Нажалост, таква пракса изградње државе се наставља и доприноси централистичким тежњама које ОХР упорно подржава, кршећи тиме Дејтонски споразум, Устав БиХ и Устав Републике Српске. Отворено газећи јасне одредбе Устава БиХ, којим је прописано да се сви закони у БиХ доносе искључиво у домаћим законодавним тијелима по утврђеним процедурама, високи представници који су се смјењивали на тој функцији, укључујући и самозванца Кристијана Шмита, до те мјере су изопачили политичку културу и политичке процесе у БиХ да би и назвати БиХ колонијом било превише благо, пошто чак и колонијом управља колонијални намјесник који за свој рад одговара негдје и неком - истиче се у извјештају.
Истакнуто је да противправни властодршци, који су БиХ подвргли самовољној владавини непромишљеним одлукама, никада нису признавали надзор било којег легитимног међународног тијела.
- Овакво мијешање странаца изопачило је правосуђе БиХ и претворило га у средство политичког обрачуна, инкриминисало слободу говора, довело до смјене демократски изабраних лидера и погодовало узурпацији јавне имовине од институција на нивоу БиХ, уз грубо кршење уставних одредби према којима та имовина припада ентитетима - наводи се у извјештају.
Наглашава се да је једини начин да се отклоне узроци ове дисфункционалности и обнови владавина права у БиХ да се из правног поретка БиХ уклоне сви акти које су наметнули високи представници и Кристијан Шмит, а који су супротни Дејтонском споразуму и Уставу БиХ.
- Савјет безбједности УН треба да пружи пуну подршку поништавању тих противправних аката. Тиме би се створили услови да се домаће институције БиХ посвете рјешавању проблема у земљи. Све што је Република Српска икада тражила јесте да се Устав БиХ, потписан у Дејтону, поштује како у самој БиХ тако и на међународном плану, те да га легитимне, демократски изабране институције вјерно спроводе - истиче се у извјештају Владе Српске.
Наглашава се да захтјеви за поштовањем владавине права у БиХ није опструкција, непопустљивост и сепаратизам, већ принципијелно поштовање владавине права.
- На изборима одржаним 4. октобра, за које је општеприхваћено да су били слободни и поштени, грађани Републике Српске послали су недвосмислену поруку. Убједљивом побједом владајуће коалиције у Републици Српској, бирачи су дали јасан демократски мандат за наставак досадашње политике, укључујући инсистирање на поштовању права Републике Српске утврђених Дејтонским споразумом и окончању противправног и диктаторског дјеловања високог представника у БиХ - истиче се у извјештају.
Ова побједа, како се додаје, остварена је упркос Шмитовој тиранској одлуци којом је двјема највећим странкама владајуће коалиције забрањено да примају средства из јавних извора на која имају законско право.
- Побједа владајуће коалиције у Републици Српској потврђује да Срби као конститутиван народ чврсто подржавају очување ентитетских надлежности и механизама подјеле власти загарантованих Дејтонским споразумом, укључујући трајно и правно утврђено питање статуса јавне имовине као неодвојивог дијела територијалног и уставног интегритета Републике Српске - наведено је у извјештају.
Указује се да је након побједе на изборима за предсједника Републике Српске, досадашњи предсједник Владе Саво Минић упутио поруку јединства.
У извјештају се наводи да је Минић рекао да ће бити предсједник свих грађана Републике Српске, без обзира на њихову вјеру или националност.
Република Српска и њено руководство су, како се додаје, чврсто привржени Дејтонском споразуму и спремни на сарадњу са бошњачким и хрватским странкама које дијеле ту приврженост.
- Иако у БиХ и даље постоје дубоке политичке и националне подјеле, Република Српска сматра да постоји и велик број питања о којима је могуће постићи сагласност. Тако, на примјер, Република Српска подржава мјере које доприносе напретку БиХ на путу ка ЕУ, уз очување надлежности ентитета загарантованих Уставом БиХ. Руководство Републике Српске исказује вољу да сарађује са бошњачким и хрватским представницима како би допринијело мирнијој и просперитетнијој будућности свих грађана БиХ. Република Српска се нада да ће и њени партнери настојати да се оконча пракса опструкција због којих је реализација већег броја развојних пројеката одложена - наводи се у извјештају.
Како се наглашава значајно је да Жељка Цвијановић и Даријана Филиповића, које су изабране за српског, односно хрватског члана Предсједништва БиХ, представљају странке које се залажу за обнову суверенитета и демократског уставног поретка БиХ тако што ће се окончати противправно присвајање неограничених, деспотских овлашћења високог представника.
- Мирно и уредно спроведени избори показују снажан демократски капацитет наших грађана и не остављају никакву сумњу у легитимност подршке коју институције власти Републике Српске уживају међу бирачима. Међутим, успјешно спровођење овог демократског процеса не може избрисати тешка и противправна прекорачења овлашћења која су обиљежила период уочи избора и нарушила уставни поредак успостављен Дејтонским споразумом - наводи се у извјештају.
Влада у извјештају истиче да је Република Српска и даље дубоко забринута због нелегитимног мијешања Кристијана Шмита у изборни систем БиХ.
У извјештају се подсјећа да је Шмит, који није именован уз неопходну сагласност Савјета безбједности УН нити има подршку страна потписница Дејтонског споразума, наметнуо недемократске одлуке којима је издејствовао да се, противно Уставу, милиони конвертибилних марака из средстава Централне банке БиХ издвоје за непровјерене изборне технологије.
- Оваквом прекорачењу овлашћења међународних актера непосредно су допринијели бошњачки политичари, између осталог и у Министарству финансија и трезора /у Савјету министара/, гдје је замјеник министра из реда бошњачког народа, заобишавши министра именованог из Републике Српске, потписао налоге за плаћање - указује се у извјештају.
Осим тога, додаје се, структурни интегритет самог изборног процеса озбиљно је нарушен дјеловањем Централне изборне комисије /ЦИК/, чији је састав правно неваљан због нерегуларних поступака у парламенту којима су заобиђене обавезне процедуре јавног конкурса и избора кандидата путем надлежних комисија.
У извјештају се наглашава да је ЦИК претворена у страначки инструмент централизације инсталисањем бивших савјетника опозиционих политичара на кључна мјеста предвиђена за представнике српског народа, уз бошњачке чланове отворено повезане са сарајевским политичким структурама, те задржавањем чланова који су, супротно закону, остали на функцији и након навршене старосне границе за обавезан одлазак у пензију.
- Циљ ЦИК-а је да Републици Српској одузме уставно право да самостално организује и спроводи изборе на нивоу ентитета. Ову забринутост додатно продубљује принудно увођење електронске идентификације бирача и скенера гласачких листића набављених од компаније "Смартматик", без сагласности домаћих политичких актера и транспарентног тестирања, чиме се стварају озбиљни ризици по дигитални суверенитет и безбједност података - подсјећа се у извјештају.
Оваква забринутост, како се додаје, није својствена само Републици Српској, јер су сличне сумње у поузданост система компаније "Смартматик" често изражаване и у ЕУ и у Сједињеним Државама.
- Осим тога, оптужнице подигнуте у САД против високих руководилаца `Смартматика` због подмићивања и финансијских малверзација ради добијања уговора за спровођење избора, додатно потврђују распрострањено неповјерење у ове системе широм свијета и оправдавају одбијање Републике Српске да слијепо вјерује непровјереним електронским системима којима управљају страни субјекти, нарочито систему који компанији омогућава неограничен приступ јавним базама података, укључујући биометријске податке грађана - истиче се у извјештају.
Иако изборни резултати недвосмислено потврђују подршку коју руководство Републике Српске ужива међу грађанима, ова системска кршења представљају неприхватљив преседан на који се мора одговорити правним и политичким средствима како би се заштитила будућност земље, наводи се у извјештају Владе Српске упућеном Савјету безбједности.
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