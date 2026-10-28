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Порука из Русије: Европљани неће учествовати у преговорима о Украјини, могу доћи ако купе карте

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28.10.2026 17:48

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Порука из Русије: Европљани неће учествовати у преговорима о Украјини, могу доћи ако купе карте

Руски представници из Европе неће учествовати у трилатералним техничким преговорима Украјине, Сједињених Америчких Држава и Русије, који би требало да буду одржани наредног мјесеца. То је изјавио Јуриј Ушаков, помоћник руског предсједника, наводећи да је договорено да се разговори воде без европских представника, преноси „Правда“.

„Могу доћи ако купе карте, али нико их не намјерава позвати за преговарачки сто“, поручио је Ушаков.

Руски званичник није потврдио тврдњу украјинског предсједника Володимира Зеленског да би технички преговори могли бити одржани 10. новембра. Додао је да ће термин састанка бити објављен у наредном периоду.

Наставак преговора

Ушаков је раније изјавио да је Русија спремна да настави трилатералне разговоре са САД и Украјином о окончању рата након 4. новембра.

Зеленски је, с друге стране, рекао да након разговора европских челника са руским предсједником постоје назнаке да Москва озбиљно разматра састанак преговарачких тимова у Абу Дабију.

Украјински предсједник навео је и да одржавање трилатералног сусрета техничких тимова Украјине, САД и Русије, планираног за почетак новембра, зависи од одлуке Сједињених Америчких Држава.

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Тагови :

Украјина

Русија

Владимир Зеленски

мировни преговори

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