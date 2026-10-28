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Мајка и очух малољетног Дарија Николића из Шапца, који је ножевима напао припадника Жандармерије испред Амбасаде Израела у Београду, ухапшени су непосредно након инцидента, преносе београдски медији.
Николић је до јуна ове године живио са оцем у Њемачкој, одакле је депортован због радикалних исламистичких објава на друштвеним мрежама.
Његова породица јуче је пријавила нестанак и упутила апел грађанима да помогну у потрази за њим.
Напад се догодио синоћ, 15 минута након поноћи, када је Николић са два ножа насрнуо на припадника Жандармерије који је обезбјеђивао објекат испред Амбасаде Израела у Београду.
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Према досадашњим информацијама, нападач је током инцидента узвикивао „Алаху екбер“.
Жандарм је у самоодбрани употријебио оружје и усмртио нападача, а том приликом задобио је лакше повреде.
Након напада, који је окарактерисан као терористички чин, проглашен је црвени степен опасности од тероризма.
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