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Ухапшени мајка и очух нападача на жандарма испред Амбасаде Израела

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28.10.2026 18:38

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Ухапшени мајка и очух нападача на жандарма испред Амбасаде Израела
Фото: MUP Srbija

Мајка и очух малољетног Дарија Николића из Шапца, који је ножевима напао припадника Жандармерије испред Амбасаде Израела у Београду, ухапшени су непосредно након инцидента, преносе београдски медији.

Николић је до јуна ове године живио са оцем у Њемачкој, одакле је депортован због радикалних исламистичких објава на друштвеним мрежама.

Његова породица јуче је пријавила нестанак и упутила апел грађанима да помогну у потрази за њим.

Напад се догодио синоћ, 15 минута након поноћи, када је Николић са два ножа насрнуо на припадника Жандармерије који је обезбјеђивао објекат испред Амбасаде Израела у Београду.

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Према досадашњим информацијама, нападач је током инцидента узвикивао „Алаху екбер“.

Жандарм је у самоодбрани употријебио оружје и усмртио нападача, а том приликом задобио је лакше повреде.

Након напада, који је окарактерисан као терористички чин, проглашен је црвени степен опасности од тероризма.

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Тагови :

Дарио Николић

Терористички напад

Београд

хапшење

очух

мајка

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