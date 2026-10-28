Тужне вијести из Шпаније, повећао се број жртава несреће

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 68 људи погинуло је у сриједу у судару два брза воза у Шпанији, док спасиоци настављају да претражују олупине у потрази за тијелима жртава. Ријеч је о другој жељезничкој несрећи са смртним исходом у Шпанији ове године и најтежој жељезничкој несрећи у Европи од 2013. године.
Шпански премијер Педро Санчез изјавио је у телевизијском обраћању недалеко од мјеста несреће, јужно од Мадрида, да „цијела Шпанија“ тугује, док је опозициона Народна странка саопштила да је отказала све предизборне активности планиране за тај дан, уочи избора који ће бити одржани наредног мјесеца.
Санчез је поручио да ће ова „страшна трагедија“ бити истражена и обећао да ће бити отклоњени сви пропусти који буду утврђени. Додао је да, према досадашњим информацијама, узроци двије несреће нису повезани.
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Међу погинулима у језивој несрећи и бивша министарка
„Ако буде потребно додатно ојачати безбједност како бисмо вратили повјерење у наш систем брзих жељезница, то ћемо и учинити. За земљу попут Шпаније неприхватљиво је да се у истој години догоде двије несреће брзих возова“, рекао је Санчез.
Шпански министар саобраћаја изјавио је да је до судара дошло након што је возу компаније Ренфе (Renfe) одобрено да настави путовање, иако је црвени сигнал и даље био активан због другог воза који је стајао испред њега.
Оскар Пуенте рекао је новинарима у Мадриду да је црвени сигнал активиран због квара у рачунарској комуникацији, што је аутоматски зауставило саобраћај. Међутим, након тога донесена је погрешна одлука да се возу Ренфеа дозволи наставак кретања.
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На мјесту несреће, поред једног од возова који се налазио на уздигнутом дијелу пруге, били су паркирани возила хитне помоћи, погребна возила и хеликоптери. Искривљени метални дијелови и остаци вагона били су разбацани дуж насипа низ који су се сурвала најмање три вагона.
Предсједник регионалне владе Кастиље-Ла Манче саопштио је да је број погинулих порастао на 68, док су спасилачке екипе наставиле да претражују вагон по вагон у потрази за осталим жртвама.
Повријеђени путници, од којих су неки били крвави или са завојима, евакуисани су оближњим путем након несреће.
Шпанска министарка здравља Моника Гарсија објавила је на друштвеним мрежама да је повријеђено 80 људи, од којих је 15 у веома тешком стању.
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Број жртава у Шпанији порастао на 64
Салвадор Ариса описао је хаос који је настао у његовом вагону.
„Био сам веома близу врата, али су други путници разбијали прозоре како би успјели да изађу. Неки људи практично нису могли да се помјере јер су били заглављени између сједишта“, испричао је 62-годишњи Ариса.
Ова несрећа најтежа је у Европи од 2013. године, када је у жељезничкој несрећи у шпанском граду Сантијаго де Компостела погинуло 80 људи.
Нова трагедија догодила се након још једне несреће у јануару ове године, када су се сударили брзи возови истих превозника, на истој жељезничкој линији, а погинуло је 46 људи.
У тој несрећи воз је искочио из шина и ударио у воз који је долазио из супротног смјера, у близини Адамуса, у покрајини Кордоба, што је покренуло расправу о висини улагања у одржавање жељезничке инфраструктуре.
Компанија Ренфе саопштила је у сриједу да је њен воз, након што је добио дозволу да настави путовање, ударио у воз компаније Ирио (Iryo), који је остао заустављен „из нама непознатих разлога“.
„Воз Ренфеа наставио је кретање према добијеним упутствима, након чега је дошло до судара. Тачан редослијед догађаја, услови одвијања саобраћаја и околности судара мораће да буду утврђени истрагом“, наведено је у саопштењу Ренфеа.
Компаније Ирио и Адиф (Adif) нису одговориле на захтјеве за коментар.
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