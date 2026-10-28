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Наредба о поновном бројању гласова са 17 бирачких мјеста у Великој Кладуши и Бихаћу

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28.10.2026 19:46

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Наредба о поновном бројању гласова са 17 бирачких мјеста у Великој Кладуши и Бихаћу

Централна изборна комисија БиХ /ЦИК/ донијела је наредбу о поновном ручном бројању гласачких листића за ниво Скупштине Унско-санског кантона.

ЦИК је наложио поновно ручно бројање гласачких листића са 15 бирачких мјеста из Велике Кладуше и два бирачка мјеста из Бихаћа.

Бројање ће почети сутра у 11.00 часова у "Зетри" у Сарајеву, саопштено је из ЦИК-а.

Кандидати и политички субјекти који се појављују на гласачком листићу за који се врши поновно бројање могу бити присутни у току бројања, као и акредитовани посматрачи за Главни центар за бројање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ЦИК БиХ

бројање гласова

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