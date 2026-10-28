Ухапшен директор Гимназије у Новом Саду Радивоје П. Стојковић

Аутор:АТВ редакција
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Ухапшен је директор Гимназије „Јован Јовановић Змај“ Радивоје П. Стојковић, објављују српски медији.
Стојковићу је одређено задржавање до 48 сати, сазнаје 021.рс.
Ухапшен је због сумње да је извршио четири кривична дјела неизвршења судске одлуке.
Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци саопштило је да је ухапшен директор Гимназије „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду Радивоје П. Стојковић, због сумње да је извршио четири кривична дјела неизвршења судске одлуке.
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Како се наводи у саопштењу, Више јавно тужилаштво у Новом Саду пренијело је надлежност на Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци.
Стојковић се сумњичи да је, као одговорно лице, одбио да изврши правоснажне судске одлуке које се односе на четворо професора гимназије, чиме им је онемогућио да несметано обављају посао и држе наставу.
Након што је надлежни суд укинуо њихове суспензије, наложено му је да им одмах омогући обављање послова, али је он то одбио.
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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и биће саслушан у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци.
Стојковић је готово двије године у сукобу са дијелом ученика, родитеља и професора. Криза је ескалирала у децембру 2024. године, када су ђаци блокирали гимназију тражећи, између осталог, повлачење саопштења у којем се школа јавно извинила тадашњем премијеру Милошу Вучевићу. Током блокаде, директор је сатима клечао у дворишту школе и молио се.
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Ученици су касније распоређени у три средње школе у Новом Саду, док је матична зграда гимназије затворена због проблема са безбједношћу куполе. Стојковић је у септембру ове године одлуку суда о враћању суспендованих професора на посао назвао „ударом на уставни поредак“ и „судијским ударом на образовни систем“.
Директор је отворено говорио о подршци предсједника Србије Александра Вучића, а у септембру је присуствовао Информеровом народном весељу у Косјерићу, што су родитељи ученика протумачили као његово укључивање у предизборну кампању СНС-а.
Родитељи и ученици су у више наврата тражили његову смјену.
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