Аутор:АТВ редакција
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Електропривреда БИХ сачинила је ревидирани план пословања за период 2026-2028 који би треба бити усвојен на ванредној Скупштини овог јавног предузећа заказаној за 12. новембар.
Према овом акту неминовно је поскупљење струје како за домаћинства тако и за друге потрошаче, пише Фокус.
“Веома је важно купцима и јавности представити да је постепено повећање цијена електричне енергије, нарочито за домаћинства, узимајући у обзир трошкове производње, тржишне околности, законску регулативу и потребу за енергетском транзицијом, крајње нужно, уколико се жели на дужи рок рачунати на домаће изворе електричне енергије који ће бити околински и климатски прихватљивији од постојећих”, истиче се у овом акту.
У више наврата се истиче да је неликвидност Електропривреде БиХ веома извјесна (и то у току планског периода) у случају да се “ниво продајних цијена (у дијелу енергије) у јавном снабдијевању не приближи производним трошковима”, те у случају да се “не смањи обим финансирања рудника угља за очување њихове ликвидност, на ниво који не угрожава ликвидност пословања ЕП БиХ”.
Република Српска
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Наводе и да неликвидност наступа уколико се не обезбиједе потребна кредитна средства неопходна за велики дио планираних улагања и ако се не успију обезбиједити средства неопходна за финансирање пројеката одсумпоравања и денитрификације термоблокова.
Да много тога не штима о томе говоре и упозорења у овом плану пословања која указују на неадекватну наплату потраживања по свим основама, прије свега од рудника угља, као и од већих потрошача, јавних предузећа и установа, укључујући и наплату по важећим репрограмима.
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