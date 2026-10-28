Хакерски напад у Белгији: Грађанима продужавају рокове за пријаву пореза

Аутор:АТВ редакција
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Дигиталне услуге белгијског Министарства финансија прекинуте су због кибернетичког напада, саопштено је из те институције. Међу погођеним сервисима је и МајМинфин, државни портал преко којег грађани и предузећа подносе пореске пријаве и рјешавају друге финансијске обавезе, пише Јуроњуз.
Портал је, заједно с неколико других интернетских услуга, привремено искључен из мјера предострожности. Службеници тренутно проводе истрагу и раде на осигурању сустава.
Продужење рокова за пореске пријаве
Министарство је најавило да ће продужити рокове за подношење пореских пријава на које утиче овај прекид. Нови датуми биће објављени накнадно. Према тренутним информацијама, нема назнака да су особни подаци корисника украдени или на било који начин компромитовани. Из министарства су напоменули да је истрага још у току.
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