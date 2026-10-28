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Хакерски напад у Белгији: Грађанима продужавају рокове за пријаву пореза

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28.10.2026 22:16

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Хакерски напад у Белгији: Грађанима продужавају рокове за пријаву пореза
Фото: Pixabay

Дигиталне услуге белгијског Министарства финансија прекинуте су због кибернетичког напада, саопштено је из те институције. Међу погођеним сервисима је и МајМинфин, државни портал преко којег грађани и предузећа подносе пореске пријаве и рјешавају друге финансијске обавезе, пише Јуроњуз.

Портал је, заједно с неколико других интернетских услуга, привремено искључен из мјера предострожности. Службеници тренутно проводе истрагу и раде на осигурању сустава.

Продужење рокова за пореске пријаве

Министарство је најавило да ће продужити рокове за подношење пореских пријава на које утиче овај прекид. Нови датуми биће објављени накнадно. Према тренутним информацијама, нема назнака да су особни подаци корисника украдени или на било који начин компромитовани. Из министарства су напоменули да је истрага још у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

хакерски напад

Белгија

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