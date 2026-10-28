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Монструозно! Дјевојчица (10) се пожалила на бол у стомаку, испоставило се да је трудна

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28.10.2026 22:45

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zlostavljanje djece
Фото: Pixabay

Десетогодишња дјевојчица из Аргентине одведена је у болницу због јаких болова у стомаку, а љекари су током прегледа утврдили да је у шестом мјесецу трудноће. О случају извјештава РТЛ, позивајући се на локалне медије.

Након што је утврђена трудноћа, дјевојчица је испричала да ју је сексуално злостављао очух. Њено свједочење довело је до хитне реакције истражних органа.

Главни осумњичени је 33-годишњи партнер њене мајке, који је ухапшен. Према писању аргентинског портала „Инфобае“, полиција је заплијенила његов мобилни телефон у оквиру прикупљања доказа.

Тужилаштво је одмах реаговало након што је добило информације о наводном злостављању. Породица живи у мањем мјесту у Аргентини, гдје је овај случај изазвао велику забринутост.

Баки дјевојчице открила је да је раније упозоравала мајку на тог мушкарца. У интервјуу за локалну телевизију испричала је да је и прије овог случаја инсистирала на томе да њена кћерка не оставља дијете насамо са својим партнером.

Према њеним ријечима, мајка је 33-годишњег мушкарца упознала преко интернета, након чега су започели везу. Бака је изјавила да сада једино тражи правду за своју унуку.

Према информацијама портала „Инфобае“, осумњичени се и даље налази у полицијском притвору. Истражиоци настављају да саслушавају свједоке и прикупљају додатне доказе како би утврдили околности наводног сексуалног злостављања.

За сада нема додатних информација о здравственом стању дјевојчице и даљој медицинској њези. Такође није саопштено да ли је против осумњиченог званично подигнута оптужница.

Истрага је у току, а прикупљени докази требало би да разјасне одговорност осумњиченог, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

сексуално злостављање

Аргентина

трудноћа

Насиље

Дјевојчица

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