Монструозно! Дјевојчица (10) се пожалила на бол у стомаку, испоставило се да је трудна

Аутор:АТВ редакција
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Десетогодишња дјевојчица из Аргентине одведена је у болницу због јаких болова у стомаку, а љекари су током прегледа утврдили да је у шестом мјесецу трудноће. О случају извјештава РТЛ, позивајући се на локалне медије.
Након што је утврђена трудноћа, дјевојчица је испричала да ју је сексуално злостављао очух. Њено свједочење довело је до хитне реакције истражних органа.
Главни осумњичени је 33-годишњи партнер њене мајке, који је ухапшен. Према писању аргентинског портала „Инфобае“, полиција је заплијенила његов мобилни телефон у оквиру прикупљања доказа.
Girl, 10, rushed to hospital with ‘stomach ache’ found to be six months pregnant as stepdad, 33, arrested
https://t.co/m7cfMyrJha— The Sun (@TheSun) October 25, 2026
Тужилаштво је одмах реаговало након што је добило информације о наводном злостављању. Породица живи у мањем мјесту у Аргентини, гдје је овај случај изазвао велику забринутост.
Баки дјевојчице открила је да је раније упозоравала мајку на тог мушкарца. У интервјуу за локалну телевизију испричала је да је и прије овог случаја инсистирала на томе да њена кћерка не оставља дијете насамо са својим партнером.
Према њеним ријечима, мајка је 33-годишњег мушкарца упознала преко интернета, након чега су започели везу. Бака је изјавила да сада једино тражи правду за своју унуку.
Према информацијама портала „Инфобае“, осумњичени се и даље налази у полицијском притвору. Истражиоци настављају да саслушавају свједоке и прикупљају додатне доказе како би утврдили околности наводног сексуалног злостављања.
За сада нема додатних информација о здравственом стању дјевојчице и даљој медицинској њези. Такође није саопштено да ли је против осумњиченог званично подигнута оптужница.
Истрага је у току, а прикупљени докази требало би да разјасне одговорност осумњиченог, преноси Телеграф.
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