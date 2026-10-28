Управни одбор РТС: Ево ко ће бити в. д. директора, а ко главни уредник Информативног програма

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На електронској сједници Управног одбора Радио-телевизије Србије (РТС) за вршиоца дужности директора изабран је досадашњи замјеник директора Дејан Јовановић, а за главног и одговорног уредника Информативног програма Боривоје Ускоковић, сазнаје ФоНет.
Управни одбор РТС донио је те одлуке након оставке досадашње генералне директорке Мање Грчић, која је на ту функцију именована у фебруару ове године на мандат од пет година.
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