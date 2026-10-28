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Управни одбор РТС: Ево ко ће бити в. д. директора, а ко главни уредник Информативног програма

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28.10.2026 22:37

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Управни одбор РТС: Ево ко ће бити в. д. директора, а ко главни уредник Информативног програма
Фото: Tanjug/Dejan Živančević

На електронској сједници Управног одбора Радио-телевизије Србије (РТС) за вршиоца дужности директора изабран је досадашњи замјеник директора Дејан Јовановић, а за главног и одговорног уредника Информативног програма Боривоје Ускоковић, сазнаје ФоНет.

Управни одбор РТС донио је те одлуке након оставке досадашње генералне директорке Мање Грчић, која је на ту функцију именована у фебруару ове године на мандат од пет година.

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Србија

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Таг :

РТС

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