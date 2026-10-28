Огласио се РТС о Мањи Грчић: Прије оставке смијенила Бојану Млађеновић

Аутор:АТВ редакција
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Мања Грчић поднијела је Управном одбору оставку на мјесто генералног директора Радио-телевизије Србије. Прије подношења оставке смијенила је Бојану Млађеновић са мјеста главног и одговорног уредника Информативног програма и предложила да на то мјесто дође Боривоје Ускоковић, саопштено је из РТС-а
„Одлуку сам донијела након пажљивог разматрања околности у којима јавни сервис тренутно функционише, сматрајући да је у интересу институције да се омогући наставак њеног рада“, навела је Мања Грчић у образложењу оставке.
Србија
Мања Грчић поднијела оставку на функцију генералног директора РТС-а
Додала је да очекује да Управни одбор без одлагања предузме све потребне радње ради обезбјеђивања континуитета руковођења и законите примопредаје дужности.
„Спремна сам да, у складу са законом, пружим сву потребну сарадњу како би примопредаја била спроведена уредно и без посљедица по рад Радио-телевизије Србије“, навела је Мања Грчић.
Преносимо саопштење досадашње директорке Мање Грчић у цјелости:
„Обавјештавам запослене Радио-телевизије Србије и јавност да сам данас поднијела оставку на функцију генералне директорке Радио-телевизије Србије.
Моја намјера је од почетка била да обезбиједим стабилност и несметан рад ове важне институције, посебно у тренутку великих друштвених и политичких промјена.
Управо због тога сам посљедња четири дана провела у РТС-у, настојећи да обезбиједим континуитет рада и припремим одговорну и уредну примопредају дужности, укључујући све послове, обавезе и одговорности које ова функција подразумијева.
Међутим, свјесна сам да се у дијелу јавности мој останак на функцији, макар и привремен, доживљава као препрека промјенама.
Не желим да моја намјера да обезбиједим уредну примопредају буде разлог за даље неповјерење, тензије или подјеле.
Зато сам одлучила да оставку поднесем без даљег одлагања, препуштајући надлежним органима да у складу са законом обезбиједе континуитет руковођења јавним сервисом.
Вјерујем да РТС мора да остане стабилна, професионална институција, без обзира на то ко је на њеном челу и ко је на власти.
Захваљујем запосленима РТС-а на сарадњи и професионалности.
Мања Грчић“
Њена оставка била је захтјев синдиката радника РТС-а, неформалних организација запослених у РТС-у и Студентске листе.
За генералну директорку именована је у фебруару 2026. године.
Мања Грчић именована је за генералну директорку Радио-телевизије Србије 11. фебруара 2026. године.
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