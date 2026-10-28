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Новак Ђоковић поново исписао историју, ово му успјева већ 21 годину заредом!

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28.10.2026 22:08

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Новак Ђоковић поново исписао историју, ово му успјева већ 21 годину заредом!
Фото: Tanjug/AP/Keystone/Georgios Kefalas

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић побједом се вратио на турнир у Базелу, на којем није наступао још од 2011. године!

Српски ас је на старту такмичења из серије АТП 500 савладао Француза Ига Амбера послије велике борбе и преокрета резултатом 4:6, 6:3, 6:4, чиме је наставио један импресиван низ који траје више од двије деценије.

Није све ишло по плану за 39-годишњег Београђанина, који је имао доста проблема са неугодним Французом, посебно на почетку сусрета. Амбер се одлично сналазио у дворанским условима, успио је да наметне свој ритам и освоји први сет резултатом 6:4.

Ипак, Ђоковић је у наставку показао због чега је годинама у самом врху свјетског тениса. Подигао је ниво игре, пронашао рјешење за противников сервис и успио да преокрене резултат. Други сет припао му је са 6:3, док је у одлучујућем био бољи са 6:4, што му је донијело пласман у наредну рунду турнира.

Ова побједа има посебан значај за српског тенисера, пошто му је била јубиларна 20. у 2026. години. Тиме је наставио невјероватну серију и стигао до 21. узастопне сезоне у којој је остварио најмање 20 тријумфа на АТП туру.

Осим наставка импресивног низа, Ђоковић је освајањем 50 АТП бодова направио важан корак у борби за пласман на Завршни мастерс у Торину.

Србин се за мјесто међу осам најбољих тенисера у сезони бори са Алексом де Минором и младим Шпанцем Рафаелом Ходаром, који тренутно држи посљедњу позицију која води на завршни турнир.

Ходар у овом тренутку има 319 бодова више од Ђоковића, па би сваки наредни тријумф у Базелу могао да буде изузетно значајан за српског аса у завршници сезоне.

(Телеграф)

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Таг :

Новак Ђоковић

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