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Ђоковић послије преокрета савладао Француза

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28.10.2026 19:35

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Ђоковић послије преокрета савладао Француза
Фото: Tanjug / AP / Ng Han Guan

Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, пласирао се у друго коло турнира у Базелу побједом над неугодним Французом Игом Умбером послије преокрета – 4:6, 6:3, 6:4.

Ђоковић, који се послије 15 година вратио на турнир у Швајцарској, успјешно је започео такмичење против некадашњег 13. тенисера свијета.

Меч је трајао два и по сата, а Ђоковић је успио да преокрене резултат послије изгубљеног првог сета.

Српски ас ће у осмини финала играти против Нијемца Јан-Ленарда Штруфа, који је претходно елиминисао сународника Јаника Ханфмана резултатом 6:4, 6:3.

Штруф, тренутно 47. играч свијета, до побједе над Ханфманом стигао је за 70 минута, направивши по један брејк у оба сета.

Ђоковићу је турнир у Базелу важан и због борбе за пласман на завршни АТП мастерс у Торину, а наступ у Швајцарској представља му прилику да освоји додатне бодове у завршници сезоне.

Турнир у Базелу игра се за наградни фонд од 2.584.155 евра.

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Таг :

Новак Ђоковић

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