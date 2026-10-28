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Радови у пуном јеку на дионици аутопута Бијељина-Рача

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28.10.2026 19:43

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Радови у пуном јеку на дионици аутопута Бијељина-Рача
Фото: ATV

Не стају машине на дионици ауто-пута Бијељина-Рача. Радови на уградњи сепаратора, асфалтирски радови од нулте стационаже ка објекту O1 почели су још прошле седмице. Изводе се и радови на мостовима дужине 260 метара.

Ради се и на надвожњаку у мјесту Бродац. На градилишту нема предаха. Радови се одвијају на више локација истовремено. Циљ је јасан, да дионица што прије добије завршне обрисе.

"На дионици аутопута Рача-Бијељина, тренутно изводимо радове на изради носивог невезаног слоја. Уграђујемо и дробљени камени агрегат 0,32 mm за потребе израде цементом стабилизованог слоја. Такође уређујемо и хумузирамо косине насипа. Изводе се и радови на вањској одводњи. Завршили смо ископ трапезног канала 4 у дужини 2,5 километра. Ове седмице почињемо са ископом канала Богаз. Такође, привели смо крају на првих 7 километара радове на унутрашњој одводњи", каже Томислав Миљевић, одговорни руководилац радова компаније "Интеграл инжењеринг".

Временски услови неће успорити радове, увјеравају извођачи. Посао настављају планираном динамиком. С друге стране ријеке Саве радови на изградњи дионице Кузмин – Сремска Рача су у завршној фази. Оно што је значајно за обје стране јесте интегрисани гранични прелаз.

"Гранични прелаз Рача, овај нови интегрисани, биће пуштен у рад између 15. и 19. децембра ове године. То ће бити први велики и озбиљан корак повезивању Србије и Републике Српске. Практично ћемо ми имати сада аутопут, чим се попнемо на Рачи, до Београда, докле год у Европи. Ми ћемо до краја 2027. требало би да завршимо цијелу дионицу до Бијељине", каже Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске.

Цијела територија Републике Српске велико је градилиште.

"Једина у овом тренутку непокривена дионица је Добој –Вукосавље од неких 36 километара, гдје ми скоро већ неколико мјесеци, око осам мјесеци водимо интензивне преговоре са Свјетском банком и у некој смо завршној фази за одобравање кредита Свјетске банке у висини од 500 милиона евра управо за изградњу те дионице", каже Радован Вишковић, в.д. директора ЈУ „Ауто-путеви РС“.

Рјешавањем ове дионице биће завршена изградње аутопута Бања Лука –Београд, чиме ће бити остварен и дугорочни циљ повезивања Бања Луке и Београда преко територије Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бијељина

Београд

Аутопутеви Републике Српске

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