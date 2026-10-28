ФИБА Лига шампиона: Важна побједа кошаркаша Игокее у походу на топ 16

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Неизвјесна завршница овај пут отишла је на страну кошаркаша Игокее. Заслужио је тим Ненада Стефановића прву побједу у Лиги шампиона ове сезоне, којом су дошли у позицију да се у преостале три утакмице боре за пролазак у наредну фазу такмичења.
"Игокеа је у великом успону, након Парме и Црвене звезде видјело се то и против Славије. Посебно могу да радују све боље игре Романа Пена који је постигао посљедњих пет поена на утакмици и са 19 био најефикаснији у тријумфу против чешке екипе", рекао је Ненад Стефановић, тренер Игокее.
"Ово је била важна побједа. Имало смо раније тешких утакмица, али отпорност овог тима је невјероватна. Била је важна утакмица, хтјели смо да побиједимо, након тешког пораза. Тренер нас увијек добро спреми није битно против кога играмо. Свиђају ми се наше шансе и мислим да смо у игри у свакој утакмици у Лиги шампиона", рекао је Роман Пен, кошаркаш Игокее.
Још три двоцифрена играча имала је Игокеа. Лазар Стефановић и Харис Делалић убацили су по 14 поена, један мање дао је сјајни Ђорђе Тополовић који је имао и 10 скокова и три асистенције. На другој страни није помогло 18 поена Џејвијена Меколума.
Игокеа наредну утакмицу у Лиги шампиона игра 11. новембра у Прагу, док за викенд гостује Цибони у шестом колу АБА лиге. Након серије мечева на домаћем паркету у октобру, Игоси ће у новембру одиграти пет утакмица на страни.
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