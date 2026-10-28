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Нови лијек за мршављење двоструко бољи од Оземпика

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28.10.2026 21:22

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Човјек мјери обим струка помоћу метра.
Фото: Pixabay

Нови лијек за мршављење ретатрутид (retatrutide), који развија америчка фармацеутска компанија Ели Лили (Eli Lilly), показао је знатно боље резултате у губитку килограма од Оземпика (Ozempic), показали су резултати великог клиничког испитивања.

Према резултатима треће фазе испитивања, објављеним у сриједу, пацијенти који су користили ретатрутид изгубили су приближно двоструко више килограма од оних који су примали највећу дозу Оземпика, преноси Еј-Би-Си њуз (ABC News).

У истраживању је учествовало више од 1.000 одраслих особа са дијабетесом типа 2. Испитаници који су примали веће дозе новог лијека изгубили су у просјеку између 20,1 и 21,5 килограма током 80 седмица.

За поређење, пацијенти који су користили најјачу дозу Оземпика у истом периоду изгубили су у просјеку око 9,5 килограма.

По чему се нови лијек разликује од Оземпика?

Осим значајног губитка тјелесне тежине, ретатрутид је показао позитивне ефекте и на друге здравствене показатеље, укључујући ниво холестерола, крвни притисак и дугорочну контролу шећера у крви.

Једна од главних разлика између ова два лијека је њихов начин дјеловања.

Док Оземпик дјелује на један хормонски систем повезан са апетитом и регулацијом шећера у крви, ретатрутид истовремено дјелује на три различита хормонска система.

Управо би тај механизам могао да објасни зашто је нови лијек у клиничком испитивању довео до знатно већег губитка килограма.

Ретатрутид се примјењује једном седмично путем инјекције.

Компанија Ели Лили већ производи лијекове Маунџаро (Mounjaro) и Зепбаунд (Zepbound), који дјелују на два хормонска система, док би ретатрутид требало да представља нову генерацију терапије за мршављење.

Када би лијек могао да буде доступан?

Иако су резултати испитивања обећавајући, ретатрутид још није добио одобрење за употребу.

Компанија Ели Лили планира да почетком 2027. године поднесе захтјев америчкој Агенцији за храну и лијекове (FDA) за одобрење новог лијека.

Истовремено, конкурентска фармацеутска компанија Ново Нордиск (Novo Nordisk) развија сопствени лијек за мршављење под називом КагриСема (CagriSema), који такође чека регулаторно одобрење.

Из америчке Агенције за храну и лијекове упозоравају да ретатрутид тренутно није доступан као одобрени лијек.

Посебно истичу да производи који се путем интернета продају под тим називом нису одобрене верзије лијека, те да њихова употреба може представљати ризик по здравље.

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Тагови :

оземпик

мршављење

лијекови

ретатрутид

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