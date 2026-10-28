Процјена Пентагона: Колико је Америку коштао рат са Ираном?

Аутор:АТВ редакција
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Рат против Ирана Сједињене Америчке Државе је до 16. октобра коштао најмање 47,1 милијарду долара, показује процјена коју је Пентагон претходне седмице доставио Конгресу.
Према извјештају Пентагона, више од 60 одсто трошкова отпада на бомбе, ракете и другу муницију.
Процјену је направила Централна команда САД (ЦЕНТКОМ). Документ није јавно објављен, а о њему су извјештавали медији у САД.
Према подацима које преноси Си-Би-Ес, за попуну потрошене муниције потребно је око 29 милијарди долара.
Замјена изгубљене опреме, укључујући борбене авионе, процијењена је на 6,1 милијарду, а додатни оперативни трошкови, међу којима је и подршка распоређеним војницима, на 11,9 милијарди долара.
Износ је за 3,5 милијарди долара већи од процјене коју је Пентагон доставио Конгресу средином септембра, када је трошак до 3. септембра износио 43,6 милијарди.
Трамп је рат против Ирана покренуо заједно са Израелом крајем фебруара. Сукоб је постао једна од главних тема америчких избора за Конгрес 3. новембра, јер су бирачи незадовољни растом цијена горива и друге робе након што је Иран затворио Ормуски мореуз.
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